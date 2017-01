Biljana Obradović: Ne jurim po svaku cenu ulogu majke, sve će doći na svoje kada Bog kaže

Voditeljka Biljana Obradović iza sebe ima bogatu radnu biografiju. Ona nas već dugi niz godina vodi kroz svet mode, muzike, filma i druženje sa najvećim svetskim zvezdama, a prepoznatljiva je i po svom besprekornom damskom stilu.

Uspešna tridesetšestogodišnja dama, voditeljka autorske emisije “Biljana za Vas” i PR fudbalskog kluba “Partizan” otkrila je za magazin Hello! kako je raditi u “muškom svetu” i da li je spreman da se ostvari u ulozi majke.

Pola sata sa… Biljana Obradović

– Oni nemaju osećaj da sam ja poznata voditeljka, niti da sam radila svetske intervjue. Ja sam za njih Biki i tu smo zajedno u svim lošim i dobrim situacijama, onim životnim, kada se smejemo i kada plačemo. Ja ih znam kao što ih malo ko poznaje, a i oni mene. Ali taj odnos sam uspela da izgradim jer imam dvadeset godina karijere, intervjuisala sam najlepše i najpopularnije muškarce Srbije i sveta, i nemam potrebu da se bilo kome dokazujem kao žena. Tek onda kada tu vrstu ega, egzibicionizma i sujete savladate, onda možete da budete svi u istoj ravni.

Biljana je ispričala i kako ne bi imala ništa protiv da pronađe ljubav svog života upravo među sportistima:

– Zašto da ne, to su momci koji su zdravi, koji vode računa o svom telu, vredni su i odriču se mnogo čega. Ako nemaš dobar odnos prema sebi, onda nemaš ni prema drugima. Uz tu famoznu hemiju, važno mi je da muškarac bude fit i da se kapiramo. Najbolje veze nastaju u spontanom druženju kada vas on upozna onakvu kakvi zaista jeste, kada se kamere i svetla reflektora ugase – kaže Biljana koja otkriva da je sada spremna da karijeru zarad porodice stavi u drugi plan:

– Sada se to pitanje uopšte ne postavlja. Ja sam toliko ostvarena u svojoj karijeri da bi bilo sumanuto da o tome ne razmišljam i ne želim. Ali sve dođe u svoje vreme. Pre nekoliko godina nisam bila spremna za dete, sada imam bratanca i prijatelje uz čiju decu rastem i to mi je sada sve normalno. Ali ne jurim po svaku cenu ulogu majke, jer je najvažnije da dete bude zdravo i da porodica bude skladna, odnosno da tog sa kim imate dete to zanima. Da hoću da se udam tek toliko da bih se udala, to mogu i sada za vikend. Harmonija i mir su mi važni, i to će sve doći na svoje kada Bog kaže – objašnjava Biljana.