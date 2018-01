Biljana Krstić: Treba se upitati koliko smo divnih stvari u životu propustili zbog loših odluka

Poznata pevačica etno-muzike Biljana Krstić pravi je primer žene sa domaće javne scene koja svoj estradni put gradi isključivo dobrim glasom, pesmama i uspešnim koncertima.

Međutim, svojevremeno je i ona krasila naslovnice žute štampe kada se pisalo o navodnom nasilju koji je trpela od bivšeg muža, glumca Tihomira Arsića, ali ona to nikada nije potvrdila, niti demantovala.

Petnaest godina nakon razvoda pevačica i glumac su u korektnim su odnosima, a čak i poslovno sarađuju.

– Deca su najvažniji razlog dobrih odnosa. U interesu je svih da sve bude u redu i bez stresa. Potrebno je da se ostavi dobra slika, koju će deca nositi kroz svoj život sa oba roditelja, bez obzira na to što mama i tata nisu više zajedno – kaže Bilja, i dodaje da razvod nije razlog da neka žena posustane na svom životnom putu.

– Često citiram Duška Radovića „da smo srećni gosti na ovoj planeti. Niti odlazimo, niti dolazimo svojom voljom”, ali zato možemo sami doneti mnoge važne odluke i učiniti ovo putovanje lepšim i smislenijim. Samo jednom koračamo ovim svetom, sami biramo put kojim ćemo ići. Ne treba tražiti krivca na drugoj strani. Na nama je odluka kako ćemo ići kroz život. Treba se upitati koliko smo divnih stvari u životu propustili zbog loših odluka – poručuje etno-umetnica.

Ona se nakon razvoda od Tihomira nije ponovo upuštala u bračne vode, već je sve svoje vreme posvetila muzici, ali i ćerkama Milici i Lenki, kao i unuci Noi.

– Kad god se steknu uslovi, odmah pada dogovor da sa Milicom, Noom i Lenkom provedem slobodno vreme. Obično one osmisle do detalja naše druženje i ja beskrajno uživam u svakom trenutku provedenom sa njima. Poslednjih godinu dana često i otkažem neke obaveze da bih bila sa ovom mojom ekipom, najdivnijom na svetu. One su te koje mogu da me opuste, razneže, razvesele i nasmeju do suza. Mnogo ih volim – rekla je ona.