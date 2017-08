Biljana Krstić: Imala sam priliku da sa Rejom Čarlsom delim scenu, a to nije mala stvar

Povezane vesti



Biljana Krstić sa svojim “Bistrikom” nastupa po čitavom svetu, ali neke ljude i događaje živo pamti i čuva u sećanju.

Kada se nađe na sceni u nekoj stranoj zemlji, dočeka je publika koja zna napamet njene pesme, koja horski peva s njom i, čini se, uživa više od domaće publike.

Drže li stranci više do svoje tradicije od nas Srba?

– Ne znam da li to tako može da se kaže, ali oni to pokazuju samim tim što dolaze na koncerte. Vorld mjuzik je najmoćnija svetska muzička industrija. Svaki put kada nastupamo čini mi se kao da su ti ljudi preslušali sve što je Bistrik snimio, pevaju sve kao da su došli na ispit. Meni je mnogo drago što oni mnogo toga već znaju kada dođu na naš koncert, ali obično dođu sa nekim predrasudama, pa pitaju: „Gde su vam trubači?“ ili „Je li pevate romske pesme?“, jer su ti žanrovi muzike već lepo pozicionirani na svetskoj sceni. Naravno, meni to ne smeta i vrlo rado im dam odgovor da postoji nešto što se zove vokalna tradicija i da je to nešto prelepo.

Koga ste od svetskih zvezda imali priliku da upoznate?

– Svakako trenutak koji mi je oduzeo dah, to mi je ostalo kao najupečatljivija slika, bila sam zajedno na koncertu sa Rejom Čarlsom. Bilo je veoma zanimljivo, još mnogo poznatih muzičara iz celog sveta je nastupalo. Pevali smo u Rimu na festivalu Tajm for lajf. Tada sam prvi put videla i jednu predivnu pevačicu koja se zove Noa, koja je tada već pevala sa Stingom. Sve u svemu, jedan divan svet, to je tako jedan običan svet, a sjajni su muzičari i pevači. Tada sam prvi put imala priliku da vidim Reja Čarlsa, dotad sam samo mogla da puštam njegove ploče na Radiju Beograd, gde sam muzički urednik. I sada, kada imam priliku da radim neki evergrin, pustim njega i suza mi krene. Setim se da sam ipak imala priliku da sa njim delim i scenu i muziku, a to nije mala stvar.