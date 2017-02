Bili su pred razvodom: Marija Srećković Savić otkrila kako je suprugu “oprostila prevaru”

Povezane vesti



Fitnes šampionka i poznati glumac uživaju u svom braku, iako su pre nešto više od dve godine bili na pragu razvoda.

Marija Srećković Savić, naša najuspešnija fitnes takmičarka i supruga glumca Aleksandra Srećkovića Kubure, viđena je na jednom od gradskih dešavanja, što je poslednjih godina bila mala šansa da se dogodi.

Ono što je pre pet godina sve oduševilo bila je odluka da posle 17 godina braka Marija rodi još jednu bebu. Tako je na svet došao Vanja, sada petogodišnjak, a njemu se tada najviše obradovao 17 godina stariji brat Aleksa. Marija otkriva svoje male tajne sreće i uspeha. Pored posla, porodice, Marija, izgleda, ima vremena i za večernje izlaske.

– Da li ste me u poslednje vreme viđali negde? Ne! Ovo je retkost. Ne želim da zvuči da mi je dete izgovor, jer nije, ali ja zaista volim da provodim sa detetom mnogo vremena. Naravno da se uželim druženja, a pošto je to retko, onda više i prija kada se desi – rekla je Marija.

A pre dve godine bila je pod lupom javnosti jer je isplivala priča o Aleksandrovoj prevari, pa se pisalo i to da je došao kraj njihovom braku. Ipak, ona je ostala zatvorena za komentare, čak i onda kada se priča okrenula, kada se pisalo da je suprugu “oprostila prevaru”.

– Ljudi su me kritikovali što ne pridajem tome previše pažnje. Mnogo mi više znači da se priča o rezultatima, o nečemu što smo uradili. Privatno uvek ode u neku drugu krajnost, sve je to u današnje vreme pomešano, znam ja to… Ostala sam pri tome da nijednu izjavu nisam dala o tome ni tada, pa neka tako i ostane – rekla je Marija.

– Mnogo cenim i volim sebe i znam šta sam postigla i ne može niko to da mi oduzme. Nikakvim pričama ni gestovima. Bila je to prolazna faza. Ružna, naravno, ali mislim da svako to mora da prođe. Namerno ili ne, ne znam. Svako može da priča o tome šta hoće, ali ja se nisam izjašnjavala. Ako smo iskreni i realni u životu, znamo da materijalne stvari mogu u danu da nestanu. Ako nam je samo to sreća, onda nešto ne valja. Ali ako smo emotivno ispunjeni, možemo sve! Možemo da odemo na kraj sveta! Ljubav je lek za sve – kaže Marija Srećković Savić i odgovara na pitanje da li njen suprug ponekad unese u kuću ulogu koju trenutno igra.

– Glumcima je verovatno to i potrebno, da malo ostanu u liku koji igraju i kad izađu sa proba… Prošle i pretprošle sezone imao je dosta teške uloge, bila je malo mračna atmosfera, ali bilo mi je sve jasno kada sam videla predstave. Jer ne pričamo mi puno o poslu… Ne znam nikada šta priprema. Ali ako peva po kući, onda znam da je mjuzikl. Kada pogledam predstave, onda shvatim šta sam i zašto preživljavala. Najviše volim kada radi mjuzikle!