Betporodica: Kada se Stefan i Danijela Buzurović vole, tu mora da padne i krv

Danijela i Stefan Buzurović, svoj život oplemenjuju sa enormnim količinama ljubavi, smeha… Ali se ponekad desi da ta silna ljubav prozrokuje i “puštanje” malo krvi!

Kada završe sa svim svojim dnevnim obavezama, Stefan sa snimanjima svoje emisije “Čorba”, a Danijela sa njihovim malim radostima – Nestorom i Klarom, ova Betporodica, kako u šali sebe nazivaju, vešto pronalazi put do kreveta i tone u san…

I kao što to ljubav nalaže, poljubac pre sna je obavezan. Ipak, iako uigran tandem, Stefan i Danijela su jedan takav poljubac pretvorili u “sudar” koji je Danijeli doneo i posekotinu na čelu!

Kao svaki dobar i nežan suprug, Stefan je ovu nezgodu objasnio vascelom Fejsbuku i naglasio da mu je žao…



– Sinoć je Danijela naglo, neplanirano, ustala kada sam krenuo da je poljubim i udarila je čelom o moje zube… Jedan od zuba, inače mrgud, shvatio je to kao napad i odlučio da to Danijelino, inače lepo, čelo malo secne. Danijela sada ima ranu na čelu… meni je žao! Danijela je Hari Poter! Danijela je the boy who lived…a moj zub he who must not be named! – objasnio je Stefan ovu dramatičnu situaciju u Betporodici, a nama ostaje samo da im malčice zavidimo na tolikoj privrženosti i zabavi, ali nam u isto vreme i daje važnu lekciju koju svi jako dobro znamo – volimo se, imamo samo jedan život, nemojmo ga protraćiti na ružne i nevažne stvari, ali i ljude…