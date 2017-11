Beba i Cile Marinković: Radujemo se što su princeza Danica i princ Filip svetu poslali lepu, pozitivnu poruku sa naših prostora

U Srbiji je, posle gotovo celog jednog veka, održano spektakularno kraljevsko venčanje. Pred Bogom i narodom, na večnu ljubav zakleli su se princ Filip Karađorđević, sin prestolonaslednika Aleksandra, i Danica Marinković, ćerka jednog od najvećih srpskih umetnika današnjice Milana – Cileta Marinkovića. Dok mladi par negde u Grčkoj uživa na medenom mesecu i u kasnom mediteranskom letu čuveni slikar i njegova supruga Beba još sabiraju utiske sa raskošne ceremonije, koja je izazvala ogromnu pažnju ne samo ovdašnje već i svetske javnosti.

– Bilo je zaista veličanstveno. Svečano, elegantno, otmeno… Kraljevsko venčanje u svakom smislu. Daničina i Filipova ljubav toliko je jaka da se ta energija celog dana prenosila na goste. Divnom događaju prisustvovale su ugledne zvanice sa evropskih dvorova, članovi uvaženih aristokratskih porodica. Sa nama su bili kraljica Sofija od Španije, princeza Viktorija od Švedske, princeza Ana od Francuske, vojvotkinja od Kalabrije i Filipova kuma na krštenju, potom princ Gijom i princeza Sibila od Luksemburga, princ Aga Kan IV i brojni prijatelji iz zemlje i inostranstva. Posebno nas je obradovao dolazak Filipove majke, princeze Marije de Glorije od Orleana i Bregance, tako da smo, uz princezu Katarinu i prestolonaslednika Aleksandra, svi zajedno mogli da proslavimo i podelimo najsrećnije trenutke u životu naše dece. Taj divan događaj pratili su mnogi svetski mediji. Radujemo se što su princeza Danica i princ Filip skrenuli pažnju na Srbiju i na taj način svetu poslali lepu, pozitivnu poruku sa naših prostora. Zahvaljujući mojoj umetnosti, kao porodica smo u Parizu bili ambasadori kulture naše zemlje, a ovim venčanjem nastavljena je promocija srpske tradicije i istorije. Utisci su zaista fenomenalni, puno mi je srce – kaže legendarni beogradski umetnik.

Ceremonija u „Sabornoj crkvi“, koju je služio patrijarh srpski gospodin Irinej, takođe je bila posebna, veličanstvena i uzvišena. Takve silne emocije čovek oseti jednom u životu, ističu ponosni roditelji.

– Bio sam veoma uzbuđen kada sam vodio ćerku do oltara. Najsrećniji trenutak, koji se ne zaboravlja. Tada je Danica sa princom Filipom zakoračila u novi život, postala princeza i članica ugledne porodice Karadorđević – ne krije Cile svoja osećanja, a i njegova supruga kaže da je to bio prizor za pamćenje, kao iz bajke.

– Danica je blistala u predivnoj venčanici koja je istakla njenu lepotu i ličnost, a savršen sklop prefinjenih materijala učinio je da sve odiše njenim senzibilitetom i karakterom. Haljina je pravo umetničko delo priznate kreatorke Roksande Ilinčić, kojoj se divi ceo modni svet. Filip je odisao elegancijom i otmenošću. Takođe, Daničina kuma, švedska princeza Viktorija, plenila je veličanstvenim stavom u diskretnoj i lepoj večernjoj toaleti.

Mladi par je već istog dana hrabro ušao u novi period života, a sa njim su stigle i nove dužnosti i obaveze koje su prihvatili sa velikom odgovornošću.

– Spremni smo da ih u svemu podržimo, da im ukažemo da sa ljubavlju i poštovanjem prihvate okolnosti koje im budućnost donosi. Danica je do sada bila uključena u sve projekte i Ciletove izložbe, posebno oko grafičkih rešenja, identiteta, štampanih materijala, komunikacije. Te zajedničke aktivnosti svakako će biti nastavljene – objašnjava Beba.

San svakog roditelja je da dete izvede na pravi put. Danica, jedina ćerka bračnog para Marinković, vaspitavana je sa velikom ljubavlju i pažnjom. Čak i kada je svom princu izgovarala sudbonosno “da”, u očima su joj zaiskrile suze, a nije bilo svejedno ni njenim roditeljima, od kojih se donedavno razdvajala samo u retkim prilikama.

– Imamo duboko poverenje u nju, poštujemo njen izbor i sve što je čini srećnom i ispunjenom. Filipa smo prihvatili bezrezervno, odmah smo prepoznali da ih vezuje velika ljubav. Oni su predivan, skladan par, pred kojim je divna budućnost. Sigurni smo da će njih dvoje uspostaviti idealan balans između porodice i posla. Filip je obrazovan mladi čovek, a uz sve osobine koje poseduje ume izvanredno da upravlja svojim vremenom. Danica ima razvijen osećaj za estetiku, senzibilitet i mogućnost prepoznavanja lepote u svemu. Verujemo da će svaki slobodan trenutak umeti da pretvore u porodičnu idilu.

Prinčevski par zajednički život nastavlja u Londonu, a Cile i Beba nadaju se da će im se uskoro ostvariti želja da žive u Beogradu, u kojem je Danica rođena.

– Ona želi da se posveti humanitarnom radu kako bi pomogla svima kojima je pomoć neophodna. Vaspitana je u tom duhu, a Cile joj je bio veliki uzor. Godinama je učestvovao u brojnim humanitarnim akcijama, donirao svoje slike za pomoć deci, starijima, bolnicama, za gradnju crkava i slično. Filip je veoma ambiciozan i želi da napreduje, a to je jedini razlog što su odlučili da do daljeg žive u Londonu. S obzirom na to da mi paralelno boravimo u Beogradu i Parizu, u kojem Cile aktivno izlaže svoja dela, kada smo u Francuskoj razdvaja nas samo kanal Lamanš i nekoliko časova vožnje do prestonice Engleske. Dakle, deca nisu daleko i možemo često da ih viđamo – ističe Beba.

U domu koji odiše estetikom, sa šarmom starog Beograda i boemskog Monmartra, Danica je zavolela umetnost gotovo čim je ugledala svet.

– Vaspitavali smo je da bude samostalna, odgovorna, odlučna i hrabra. Sve ostalo spoznala je kroz dinamičan i sasvim atipičan život koji vodimo. Oduvek je vrlo ozbiljno shvatala naš posao. Mnogo smo uložili u njeno obrazovanje. U Parizu je završila sve škole, opredelila se za Akademiju primenjenih umetnosti, a paralelno je pohađala studije slavistike i komparativne književnosti na francuskoj „Sorboni“. Master studije završila je na koledžu „Čelzi“ u Londonu, na odseku za grafički dizajn i komunikacije. Svuda je išla sa nama, prisustvovala je svim mojim izložbama. Mnogo je vremena provodila u mom ateljeu, odrasla je pored ekspresionističkih slika. Danas je i sama umetnica, kolažista, i uspešno gradi karijeru. Izlaže pod imenom Dana MAAR i pred njom je, siguran sam, velika i lepa budućnost – kaže Cile, dok njegova supruga evocira uspomene na dane kada je na svet donela buduću princezu.

– Tog dana kada se rodila unela je novu energiju u naš život. Postala je, i ostala, čest motiv na Ciletovim slikama. Od oca je naučila kako da stvara u kontinuitetu. Poseduje širok dijapazon znanja, ali i isklesanu ličnost, što joj uliva sigurnost da odvažno korača na globalnoj umetničkoj sceni.

– Uvek smo se sjajno družili, svuda smo išli zajedno, voleli smo se, smejali, šalili. Nismo dozvolili da zbog bilo čega bude zabrinuta. Danica je bila pomalo nestašna, razigrana i radoznala. Moj atelje predstavljao je važno mesto u njenom detinjstvu. Tu je uvek nešto seckala i crtala po belom platnu. Pohađala je baletsku i muzičku školu, svirala klavir, obilazili smo muzeje, galerije, pozorišta. Dok je studirala na „Sorboni“ imala je redovne časove glume i nastupala u brojnim predstavama. Zajedno smo se nadahnjivali Parizom, u čijim smo ulicama i kvartovima prepoznavali stil i način življenja – kaže naš veliki slikar.

Danica je moderna mlada žena istančanog ukusa i visokih kriterijuma. Život i školovanje u evropskim metropolama omogućili su joj da svet posmatra sa prave i kvalitetne distance, tako da nije bilo nikakve potrebe da joj se daju direktni ljubavni saveti, objašnjavaju njeni roditelji.

– Bilo je sasvim normalno da tokom njenog odrastanja otvaramo i ljubavne teme kroz različita iskustva koja smo pronalazili u literaturi, pozorištu, filmu, putovanjima ili svakodnevnom životu. Tako je Dana imala mogućnost da o svemu formira sopstveno mišljenje i osmisli život u skladu sa svojim senzibilitetom.

Na gala-prijemu održanom u Belom dvoru posle ceremonije venčanja prestolonaslednik Aleksandar Karađorđević poželeo je dobrodošlicu princezi Danici u njihov dom, a posebno je pozdravio njene roditelje. Cile i Beba kažu da im je tim govorom ukazao izuzetnu čast. Tog dana zvanično su, što bi se reklo u narodu, postali “prijatelji” sa Filipovom porodicom.

– Duboko poštujemo i volimo naše drage prijatelje, princezu Katarinu i princa Aleksandra. On je obrazovan i zanimljiv čovek sa kojim možemo dugo da razgovaramo o umetnosti, istoriji, tradiciji, diplomatiji. Princeza Katarina je izuzetno vredna i plemenita žena, koja neumorno radi sa svojom humanitarnom organizacijom “Lifeline”. I prestolonaslednik je veoma aktivan u Fondaciji za kulturu i obrazovanje. Upoznali smo i Filipovu majku, princezu Mariju de Gloriju, koja je na nas ostavila poseban utisak. Elegantna, obrazovana i prijatna dama koja pripada visokom svetskom društvu. Odmah smo uspostavili divno prijateljstvo. Ovaj veličanstveni događaj u nama je probudio snažne, najlepše emocije, ponosni smo i presrećni, a svaki prizor sa venčanja sačuvaćemo kao trajnu uspomenu.