Bane Mojićević: Svoj život držim podalje od očiju javnosti, to je moja oaza mira koju čuvam

Branislav Mojićević pojavio se na muzičkoj sceni Srbije još 2004. godine, postavši pobednik prve sezone muzičkog šou programa “Zvezde Granda”. Od tad smo ga gledali i u drugoj sezoni programa “Tvoje lice zvuči poznato”, gde je takođe odneo prvo mesto.

Izvanredan pevač i fantastičan imitator po mnogo čemu se razlikuje od svojih kolega sa estrade, a najviše po tome što se trudi da privatni život drži podalje od pažnje javnosti. O tome, kao i o mnogim drugim temama, pričao je Bane Mojićević.

Među retkima ste na estradi koji se trude da svoju privatnost štite od javnosti. Mislite li da Vam to pomaže ili odmaže u promociji i razvoju karijere? – Ne bih prosto mogao da okarakterišem to ni kao pomoć ni kao odmaganje razvoju karijere. Moj lični stav je takav da svoj privatni tj. porodični i društveni život držim podalje od očiju javnosti. To je moja oaza mira koju čuvam samo za sebe i koja mi obezbeđuje energiju neophodnu za posao kojim se bavim i koji zbilja mnogo troši čoveka.

Da li ste u kontaktu sa kolegama iz prve sezone Zvezda Granda?

– Da, sad ne baš da se svakodnevno čujemo, ali u kontaktu smo. Manje se srećemo – privatno, a i u poslovnom smislu, ne živimo u istim gradovima, neki su i u inostranstvu. Društvene mreže nam poslednjih godina omogućavaju da “pohvatamo” gde je ko. Mnogo vremena je prošlo otkad smo praktično živeli zajedno nekoliko godina, obišli svet na turnejama, izgradili lepe uspomene, ali danas kad se toga prisetim kao da je prošla večnost, a ne decenija. Kao da je neki drugi život.

Imate li neki savet za one koji se tek probijaju kroz razna muzička takmičenja? – Ništa osim da treba verovati u sebe, raditi na sebi i ne dozvoliti da odustanemo od onoga što volimo. Muzička takmičenja su iz godine u godinu sve jača, konkurencija ozbiljnija, a broj kvalitetnih učesnika sve veći. Velika mi je čast to što smo bili prva generacija i što smo indirektno ohrabrili mnoge talentovane ljude da se ohrabre i pokažu koliko mogu.

Izvrstan ste imitator i to ste već bezbroj puta dokazali. Koga najviše volite da imitirate?

– To je kod mene nešto prirodno i spontano, ne vežbam to nikada već se pojavi samo od sebe. Najviše i, usudiću se da kažem, najbolje imitiram ljude iz svog okruženja, kolege i prijatelje. “TLZP” je pokazao da mnogi kvalitetno imitiraju, vladaju scenskim pokretom, odlično pevaju. U toj sezoni kada sam pobedio zapale su me razne imitacije muških i ženskih pevača, kako stranih tako domaćih i iskreno nisam nikada pre toga razmišljao da bih se nečemu takvom mogao posvetiti tako predano, ali u pitanju je bila odlična zabava sa predivnim ciljem jer je novac namenjen pobedniku otišao u humanitarne svrhe onima kojima je najpotrebniji. Sve su mi imitacije iz tog ciklusa drage, ali ako pitate publiku jednoglasno će reći Dino Merlin… ili po neko Čola. Prosudite sami.

Da li ste pratite četvrtu sezonu TLZP-a i ko je bio Vaš favorit?

– Slabo, iskren da budem, ali pratio sam u skraćenoj formi. Favorit mi je naravno bio Steva, moj drugar iz prve generacije Zvezda Granda. Smatram i da je Tijana pokazala glumački i pevački kvalitet, a pre svega najveću predanost.

Kikbokser Nenad Pagonis je, kao i Vi, oklevao da uradi imitaciju Končite Vurst i naposletku skinuo periku i haljinu ostavši u majici sa likom Nikole Tesle. Brojne poznate ličnosti su ga napale i imale loše reakcije na takav postupak. Kako Vi to komentarišete?

– To je sve lični stav. Koncept je takav, ne biraš šta želiš već šta ti se dodeli tako da nisam ni ja bio prezadovoljan svim što me zapalo, ali sam izgurao nekako.

Koga biste još voleli da vidite na sceni ovog šou programa?

– Nisam razmišljao o tome, mnogo je talentovanih ljudi na sceni, pitanje je samo koliko oni mogu zbog posla da se posvete tome.