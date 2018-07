Bane Mojićević: Bračna kriza je iza nas i sada funkcionišemo još bolje nego ranije

Pevač Bane Mojićević koji živi povučenije nego ostale njegove kolege, nedavno je sa suprugom Milicom prebrodio jedan krizni period, iz kojeg su oboje izašli jači, rešeni da ljubavi daju novu šansu.

Pisalo se dosta o vašoj bračnoj krizi, jeste li je prevazišli?

– Sve je to iza nas i sada funkcionišemo još bolje nego ranije. Ne mogu da sudim da li je normalno ili nije, ali takve stvari se dešavaju. Kad se dogodi, to je prava prilika da staviš prst na čelo i da se presabereš šta želiš od sebe i veze i to je dobra lekcija i iskušenje koje smo prebrodili na najbolji način. Sada nastavljamo dalje još jači i pametniji.

Znači da očekujemo treće dete u narednom periodu?

– Videćemo, prva i druga trudnoća su nam se dogodile, a verujem da će i treći put da bude tako.

Bane inače trenutno radi na novim pesmama za koje kaže da će biti drugačije od onoga na šta smo navikli od njega.

– Pesme koje ću objaviti neće pratiti trendove. Ovo je nešto što sam izabrao po svom ukusu.