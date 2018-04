“Balkanika” nastupa bez Sanje Ilića u Lisabonu: To je odluka u korist pesme

Nakon skoro deset godina, domaća publika je ponovo imala priliku da učestvuje u odabiru za predstavnika Srbije na Eurosongu, a nakon prebrojanih glasova na održanoj Beoviziji, ta čast je pripala sastavu Sanja Ilić i Balkanika koji će izvesti pesmu “Nova deca”.

Povodom njihovog odlaska za Lisabon, gde će se ove godine održati popularno muzičko takmičenje, RTS je organizovao ispraćaj muzičara koji su tom prilikom izneli očekivanja u vezi sa mogućim plasmanom i celokupnom utisku o tome što će biti ovogodišnji predstavnici naše zemlje.

“Štafetu” u vidu srpske zastave im je predala prošlogodišnja predstavnica naše zemlje Tijana Bogićević, a Sanja Ilić i Balkanika su premijerno otpevali rege verziju pesme na engleskom jeziku:

Ono što je glavna novina u vezi sa njihovim nastupom u Lisabonu je to da Sanja Ilić neće nastupiti na bini sa ostatkom grupe, već su primili pred nastup na Eurosongu novu članicu – mladu Ivu Baničević.

-Ona je već mesec dana sa nama, radili smo i nismo ništa pričali, ali evo sada je došlo vreme da sve iznenadimo i kažemo o čemu se radi. Devojka je lepa, mlada, zove se Iva Baničević. Biće to dobro, istakao je za mondo Sanja Ilić i dodao zašto je odlučio da on ne nastupi:

-To sam odlučio u korist pesme. Tamo se sve na matricu peva uživo. Šta ću ja na matrici da sviram klavijature, potpuno je besmisleno. Pojavila se mlada devojka koja divno peva, pomogla je u glasovima i to je sve – zaključio je.

To znači da će Balkanika nastupiti u sledećem sastavu: Mladen Lukić (vokal), Danica Krstić (vokal), Nevena Stamenković (vokal), Iva Baničević (vokal), Aleksandar Radulović (udaraljke) i Ljubomiri Dimitrijević (flauta).

I dok se pevač Mladen Lukić našalio da od odlaska u Lisabon očekuje “da bude toplo i da se barem jednom okupam u maju”, Sanja Ilić smatra da je ono što će se najviše dopasti inostranoj publici to što pevaju pesmu na srpskom jeziku.

-Očekujemo samo jednu stvar u koju sam potpuno siguran, da će biti jako dobar nastup, da će to dobro izgledati, da će pevati savršeno, a sve ovo dalje je stvar koja maltene ne zavisi od nas. Pričao sam o geopolitičkoj situaciji u Evropi, jer to je dobra mračnih i svetlih strana, a Evrovizija je velika muzička pijaca. Neki ljudi ulažu i po milion, dva dolara za nastup, a naša mala jadna siromašna zemljica je nešto uložila, ali mislim da to nije presudno. Mi imamo kvalitet, iskustvo, mladost, lepotu i čini mi se dobru pesmu i to baš zato što je na srpskom jeziku. Mnogi su konstatovali da je naš jezik dosta pevljiv, što možda mi domaći kompozitori nismo imali taj utisak, ali ako to kaže neko ko nije odavde, onda mora da je tako i drago mi je zbog toga, istakao je Sanja, dok je Mladen dodao koji su to faktori koji će očarati publiku:

-Prvo, to što pevamo na srpskom jeziku i što je svima njima jako interesantno. Čitamo po komentarima da su svi od stranaca oduševljeni time. Drugo, ovo pevanje koje izvodi Danica je njima neverovatno. I to je naš adut.E, sad, ovo što ne smemo da otkrivamo, koreografiju i kostime, i to je isto fenomenalno i mislim da može da bude jako interesantno u kombinaciji sa dobrom režijom i svetlima. Nadajte se nečemu, ne možemo sad baš sve da kažemo- rekao je za mondo.

Sanja je obrazložio i zbog čega je pesma “Nova deca” unikatna, kao i da smatra da niko osim njih neće biti u stanju da je izvodi:

-Nismo sujetni, ne bismo se uplašili ili demoralisali i da je bila bolja neka pesma od naše i da nismo otišli. Međutim, desilo se da smo bili ubedljivo najbolji, ali samo zahvaljujući mojoj supruzi Tatjani koja me je u septembru ubedila da nastavimo rad na ovoj pesmi i dovedemo je u red za ovu godinu. Ljudi se pitaju da li je pesma dovoljno komercijalna, ali ono što je definitivno dobro je što ima taj etno melos na početku i sad je tragedija za tu pesmu što osim Danice i naše grupe niko neće moći da je izvodi. Siguran sam da tu pesmu niko drugi neće pevati osim nas što je šteta, jer takav uvod ja ne znam ko bi mogao ovde da otpeva, pa ni u svetu. Tako da će ova pesma izgleda biti i ostati unikatna.– zaključio je.

Evrovizijsko takmičenje u Lisabonu će zvanično početi 8. maja, a završiti se finalnom večeri 12. maja.