Dolazak na svet naslednika teniserke Ane Ivanović i fudbalera Bastijana Švajnštajgera uneo je radost kako u njihovu porodicu, tako i u domove njihovih prijatelja koji danima šalju čestitke, cveće i poklone za malog Luku.

Anin i Bastijanov sin dočekan je kao pravi mali princ u njihovom domu u Čikagu, a za to se pobrinuo tata Bastijan, ali i ponosne bake i deke.

Anini roditelji Dragana i Miroslav, kao i njen brat Miloš odmah su otputovali za Čikago, kao i Bastijanovi otac i majka Alfred i Monika. Kako piše BlicPuls, oni su počeli da slave od trenutka kada im je fudbaler javio srećne vesti.

– Njihovoj sreći nije bilo kraja jer je ovo prvo unuče u obe porodice i oni su pomogli Bastijanu da priredi iznenađenje za Anu i Luku kao doček za izlazak iz bolnice. Bebina soba bila je prekrivena balonima sa porukama na kojima su pisale želje za mališana, dok je čitav dom bio okićen prirodnim cvećem. Švajni je kupio pregršt plišanih lutkica koje su sačekale Anu i Luku, dok su bake bile zadužene za trpezu i benkice za unuka. Pokloni su bili neizostavni, pa je kuća Švajnštajgerovih za nekoliko dana postala pravi mali tržni centar jer su njihovi prijatelji neprestano slali čestitke i uz njih poklone – otkriva izvor blizak Švajnštajgerovima za pomenuti medij.

Ovih dana u Čikago bi trebalo da doputuje i Anina kuma Miroslava Najdanovski.

Ana se porodila u jednoj od najprestižnijih bolnica u Čikagu gde je unapred imala rezervisan apartman i o njoj je od trenutka kada joj je pukao vodenjak do momenta kada je ugledala sina brinuo tim najboljih lekara. Prema našim informacijama, čelnici Švajnijevog kluba su bili ti koji su mlade roditelje posavetovali u kojoj bolnici treba na svet da dođe njihov naslednik i pomogli im oko svega.

– Ana se porodila prirodnim putem, a to u ovoj bolnici košta osam hiljada dolara. Međutim, u tu cenu nisu uračunati troškovi apartmana i boravka u bolnici, što je još nekoliko hiljada dolara. Ana je bila izuzetno hrabra na porođaju, a mnogo joj je značilo i to što je Švajni bio uz nju. Sve vreme je slušala savete doktora pa je porođaj prošao kako treba, a već sutradan je ustala iz kreveta. Velika je prednost i to što je Ana bila aktivna trudnica koja je vežbala i hranila se zdravo, a dobar lekarski tim samo joj je olakšao i ulepšao čin porođaja – kaže izvor blizak mladim roditeljima, i dodaje:

– Ime Luka su izabrali unapred jer je lako čitljivo i lako se izgovara na svim jezicima kako u Nemačkoj tako i u Srbiji. Kako će njihov naslednik verovatno biti svetski putnik poput roditelja, Ana i Švajni su želeli da to bude internacionalno ime.