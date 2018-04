Anika Božić al Saraj: Lakše je rizikovati kada nemate mnogo da izgubite

Mnogo lepih i za obične smrtnike nedostižnih stvari stalo je u životni kofer jedne od najbogatijih Srpkinja. Ipak, Anika Božić je pre svega majka. Ako je suditi po fotografijama koje je nedavno objavila na “Instagramu”, reklo bi se da je dvogodišnji sin Omar već krenuo njenim stopama. Međutim, slike su napravljene samo da bi jednog dana bile lepa uspomena u porodičnom albumu, objašnjava zanosna Beograđanka.

– Dozvolila bih Omaru da snimi editorijal ili kampanju, to bi sigurno bilo interesantno iskustvo. Ali, ne bih se složila da modeling postane njegov životni poziv, pogotovo u mladim godinama. Kada stekne određenu zrelost, sam će odlučiti kojim putem će krenuti, a dotle želim da što duže uživa u bezbrižnom detinjstvu.

Anika sa sinom i sa suprugom, palestinskim biznismenom Jusefom al Sarajem, živi u Parizu, ali često dolazi u Beograd, jer želi da se Omar od malih nogu upozna sa delom sveta iz kojeg takođe vodi poreklo.

– Nedavno je napunio dve godine. Opšte je poznato da je ovaj period života ključan za razvoj svakog deteta. Ulažem dosta vremena i napora da tu činjenicu što bolje iskoristimo. Trenutno ga učim srpski i engleski. Ponekad ih meša dok govori, ali ih odlično razume. Moj cilj je da u skoroj budućnosti savlada i francuski i arapski. Znanje jezika je bogatstvo i jedini istinski način da se doživi neka kultura.

Zgodna manekenka aktivna je i na društvenim mrežama, a na “Instagramu” ima interesantan haštag “Anikina vremena”. Naslov koji je Ivo Andrić dao čuvenoj pripoveci savršeno se uklopio sa njenim imenom.

– Moj “Instagram” je, rekla bih, modno-putopisni foto-dnevnik prožet dozom sarkazma i humora na sopstveni račun. U skladu s tim “Anika’s Times” inspirisan je dnevnim novinama “The New York Times”. Na primer, nedavno sam pored jedne fotografije napisala poznati kredo: “Sve što želimo nalazi se sa one strane straha”. Apsolutno verujem u to. Lakše je rizikovati kada nemate mnogo da izgubite. Što su veći potencijalni gubici, veći je strah od neuspeha.

Otkako je postala majka prioriteti su se promenili, pa se tako Anika i njen suprug trude da što više vremena provedu sa detetom. Ipak, ne zapostavlja ni društveni život. Kao saradnik prestižnih časopisa, ali i zahvaljujući dobrim kontaktima koje je ostvarila dok je intenzivno hodala pistama, ima prilike da posećuje glamurozne događaje u Parizu, kojima ne može svako da prisustvuje. Tako je pratila i nedavnu „Nedelju visoke mode“, gde je najveći utisak ostavio veličanstveni bal kuće “Dior”, upriličen u „Rodenovom muzeju“.

– Bio je to, najkraće rečeno, „Dizniled“ za insajdere modne industrije. Zvanice su došle u balskim haljinama i frakovima, sa neobičnim asesoarom kao što su surealistične maske i šeširi. Već na ulazu dočekao nas je pravi spektakl – prostor pretvoren u džinovsku šahovsku tablu. Elementi inspirisani Dalijevim delima lebdeli su po dvorani, cele večeri služeni su kanapei u obliku karata i kockica, i kokteli koji su izgledali kao penušavi oblaci zarobljeni u čašama. Mnogo poznatih ličnosti iz sveta mode uživalo je u igri i nezaboravnoj zabavi. Bal iz bajke, u pravom smislu reči.

Budući da živi u jednoj nadasve kosmopolitskoj metropoli, a i sama je sinonim za građanina sveta, Anika je prihvatila najbolje modne navike od Parižana, ali ne odustaje ni od svojih. Štaviše, savršeno ih uklapa.

– Najveće oduševljenje u Parizu i dan-danas za mene predstavlja Pariz. Najsavršenija arhitektura na svetu, najšarmantniji kafici, parkovi koji su prave oaze. Interesantno je koliko Francuzi poštuju svoje kulturno nasleđe i tradiciju. U mnogim aspektima ugledam se na njih, dok, s druge strane, imam progresivna, savremena shavatanja. Suprug i ja ne robujemo tradiciji, prihvatamo samo ono što nam odgovara i što naš život može još više da ispuni i ulepša. Pored mode, moje prve ljubavi, posvećena sam i liniji nakita “FMBM”, koju sam pre nekoliko godina osnovala sa saradnicima. Trendovi koji “šetaju” pistama rapidno se menjaju, dok je, s druge stane, industrija nakita delikatnija, suptilnija, a dizajnerski proizvod od plemenitih metala večan. Cilj mi je da znanja iz jedne oblasti integrišem i upotrebim u drugoj, i obrnuto.

Često boravi u Kairu, gde Jusef vodi važne poslove. Grad koji vrvi od nepojmljivih kontrasta u svim sferama opčinio ju je još prilikom prvom susreta.

– Iako sam odmalena putovala u različite krajeve sveta, to je bio pravi kulturološki šok. Sada, deceniju kasnije, u Kairu imam mnogo dobrih prijatelja, poznanika, saradnika. Odlično poznajem grad i dešavanja u njemu. Egipat je bogata, mnogoljudna zemlja, i modna industrija ovde tek treba da dođe.