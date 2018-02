Anica Dobra: Želela sam da budem sa Slavkom Štimcem makar u jednom kadru

Poznata glumica Anica Dobra priznaje da pre snimanja serije “Ubice mog oca” nije poznavala našeg čuvenog glumca, kog je odavno htela da upozna i sa kojim je želela da deli isti kadar.

Anica Dobra oduševila je publiku u seriji “Ubice mog oca”. Ona u drugoj sezoni igra forenzičarku koja je došla da zameni Jelenu (Nina Janković) i pomogne kolegi Savi (Slavko Štimac) u prikupljanju dokaza za nove slučajeve. Lepa glumica otkriva šta je bio jedan od motiva zbog kog je prihvatila ovu ulogu.

– Kada sam dobila ulogu u seriji “Ubice mog oca”, malu ulogu, jedan od motiva zašto sam to htela da radim je bio taj da budem sa Slavkom Štimcem makar u jednom kadru. Do tada se nismo ni poznavali. Naravno, nemajući ideju uopšte o tome da to može da se izrodi u još jedan projekat. I kada se dogodilo da radimo i u pozorištu, što je nešto možda fundamentalnije, dugotrajnije što možda ima neko veće značenje ili podrazumeva nekakav stalni glumački trening, onda mi je bilo još draže. Naročito zato što su nam uloge takve da smo u predstavi potpuno drugačiji od onoga što smo u “Ubicama mog oca”. Prosto ta raznolikost je jako dragocena – kaže za Blic Anica Dobra.

Na pitanje kako je bilo na samom snimanju serije, Anica kaže da se ono nije razlikovalo do onih koje je do sada radila.

– Snimanje kao snimanje. To je rudarski posao. Za one koji ne znaju, to podrazumeva dugačke radne dane. Svako snimanje je isto, a na nama je da u svakoj ulozi budemo kao da nam je prva ili poslednja – naglasila je glumica.

Povodom predstave “Korešpodencija”, u kojoj tumači ulogu Milice Njegovan, Anica Dobra je ponovo direktna partnerka Štimcu.

– Kad pričamo o savremenosti, reći ću jedan deo mog teksta:”“Da kod nas u Srbiji žena ne živi kao metla u ostavi, da se vadi samo kada kuću treba čistiti i pajati, a posle opet u mrak tura, ja bih možda nešto i znala, ovako…” Milica Njegovan jeste nekakav stub porodice, gde je Lupus nekakav Korleone iz “Kuma”. Struktura porodice je takva da se svi jako dobro drže i ta Milica je kao nekakav budilnik koji ili zvoni ili zuji ili zvoca ili zanoveta ili zabavlja ili zapoveda ili zavodi – kaže Dobra.

S obzirom na to da kolege glumici uvek daju komplimente, te žele baš sa njom da glume, pitali smo Anicu koliko joj to laska i daje joj vetar u leđa da svaki put da svoj maksimum.

– To govori o tome da se verovatno uzajamno dobro razumemo i da uzajamno dobro radimo. Jer koliko god oni mislili da ja dajem njima, ja u stvari uzimam od njih. To je jedno neprestano uzimanje i davanje i pretpostavljam da to znači da je to dobar rad – objasnila je Anica.

Na pitanje da li i dalje ima izazove u svojoj karijeri, Anica Dobra kaže:

– Nadam se da će ih biti jer dokle god bude postojao nekakav izazov, to će značiti da sam sveža, da sam zanimljiva nekome ko želi sa mnom da radi i da imam još nešto da pokažem, da kažem, poručim svojim poslom i ako mogu tako da ostanem u fokusu, biću jako srećna i osećaću se jako privilegovanom.