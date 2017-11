Andrija Milošević o poljupcu sa Slobodom Mićalović: To je sve drugarski odrađeno

Povezane vesti



Scena u sitkomu “Mamini sinovi”, kada poznata glumica zavodi svog kolegu, izazvala je veliku pažnju gledalaca, a Andrija Milošević objašnjava da su oni postupili profesionalno, da nema mesta ljubomori kod njihovih partnera i da se osećao dobro dok su snimali pomenute kadrove.

U ovoj duhovitoj seriji Andriji je bivša supruga Sloboda Mićalović, koja dolazi u stan gde on živi sa mamom Rosom, koju tumači Svetlana – Ceca Bojković. U jednom trenutku dolazi do poljupca, a Andrija kaže da su to normalne scene u glumačkom poslu.

– Nismo se ljubili. Ona je krenula pa smo prekinuli. Nije mi krivo zbog toga, takav je scenario bio – kaže za “Blic” Andrija Milošević.



Talentovani glumac i njegova koleginica prvi put su zaigrali zajedno u seriji “Mješoviti brak”, gde su tumačili momka i devojku, te pobrali sve simpatije gledalaca. Andrija i Sloboda su kasnije postali drugovi, pa samim tim Milošević kaže da u “poljupcu” nema ničeg više i da ljudi ne treba to da gledaju na drugačiji način.

– Sloboda i ja smo veliki drugari, mi to drugačije gledamo nego gledaoci. To je sve drugarski odrađeno – kaže Milošević.

U seriji “Mamini sinovi” pojaviće se i njegova devojka Aleksandra – Sandra Tomić, koja je glumila i u sitkomu “Andrija i Anđelka”.

– Ona igra jednu vrlo simpatičnu ulogu. Odlično se snašla i to je uloga koja će sve nasmejati – ističe Milošević.

Svetlana Bojković i Andrija Milošević u sceni od koje će vam krenuti suze od smeha! (video)

A post shared by Andrija Milošević (@andrijamilosevic_official) on Nov 2, 2017 at 8:23am PDT

Milošević često varira sa kilažom, pa se dešava da se ugoji i po desetak kilograma, ali isto tako za vrlo kratko vreme smrša. Kaže da mu ne pada teško da u zgusnutom rasporedu povede računa o izgledu.

– Smršao sam osam kilograma. Nisam krenuo da treniram. Imam neke svoje metode koje ne smem da objavim da ih neko drugi ne iskoristi – kaže kroz smeh Milošević.

Andrija Milošević je započeo sa novim režimom ishrane koji mu, kako kaže, veoma prija.

– Morate zdravo da se hranite kako biste održavali energiju. Ne mogu da krkam kao što sam navikao, pa mi onda padne život i nemam energije da se pomerim sa mesta – objašnjava popularni glumac.

Pored toga što radi na seriji “Mamini sinovi”, Andrija je stalni član žirija “Tvoje lice zvuči poznato”, gde na duhovit način komentariše učesnike. Radi i u pozorištu, ali i na novim projektima kada je njegova produkcijska kuća u pitanju.

– Toliko obaveza imam da je to neverovatno. Radim od jutra do mraka, sve mi se sada spojilo, dosta poslova u isto vreme. Ali, ne žalim se. Volim svoj posao i to me ispunjava – ističe Milošević.