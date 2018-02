Andrija Milosević o braku: Ljudi danas neće da naprave nikakav kompromis, nego vlada sveopšta sebičnost

Glumac Andrija Milošević često “krasi” naše pozorišne scene, TV ekrane, društvene mreže, a nedavno i bilborde, a za portal mondo je govorio o svojim profesionalnim i privatnim stavovima.

Kako ti je protekla nedavna “politička kampanja”? Osvanuo si na bilbordima i šokirao mnoge ljude koji su pomislili da se kandiduješ za gradonačelnika Beograda, ali se ispostavilo na kraju da je reč o reklamnom triku…

-Ovo je bila jedna divna, subverzivna kampanja, fantastično je to osmišljeno. Čim su mi to ponudili, u startu sam znao da je to jedna od najboljih kampanja u poslednjih 15, 20 godina. U neku ruku mi je i prijalo da igram između realnog i fikcije, da vidim kako će ljudi da reaguju. Pokušao sam da poremetim ljude u tom smislu da pomisle da li ću ili neću…

Da li si dobio poruke podrške od ljudi koji su mislili da se stvarno kandiduješ?

-Dobio sam mnogo podrške, ali i kritika, pitali su me ko te plaća, šta ti sad hoćeš… Ali, ne bih nikad ni pomislio da se stvarno kandidujem.

Digla se velika “buna” nakon emitovanja pilot epizode serije “Nemanjići – rađanje kraljevine”, koje je tvoje mišljenje povodom toga?

-Pa, iskreno da vam kažem, nisam gledao ‘Nemanjiće’. Ne stižem ni moje da gledam, ali ne bih se sad pridruživao čitavoj toj pompi oko te priče, niti bih komentarisao nešto što nisam gledao. Igra mnogo dobrih glumaca, ali da vam kažem nešto, ne može sve da bude najbolje. Možda su ljudi imali prevelika očekivanja, možda mi još uvek nemamo budžete za tako ogromne serije, svašta tu ima… Da se napravi jedan uspešan projekat, potrebno je mnogo preduslova da se složi. ‘Nemanjiće’ ću svakako odgledati, ali kada sve epizode izađu, pa ću onda iskreno reći šta mislim.

Na koju seriju koju si radio si najponosniji?

-Pa, ne znam. Meni je karijera nekako išla sve u svoje vreme. Pre ’Andrije i Anđelke’ sam radio možda serije ’Pare ili život’, pa je prošlo tri, četiri godine onda kako nisam radio ništa. Da nije bilo ‘Andrije i Anđelke’ i sad ‘Maminih sinova’, od svih serija koje se rade, to su jedine dve koje sam radio. Da nije bilo njih, ne bih radio nijednu. Ono što sa hteo da kažem je da ništa ne znači ništa. Možete biti super glumac, a da vas ne zovu, ili da radite na super projektu, a da on jednostavno ne prođe dobro, ali ništa nije tolika tragedija. Ja sam u pozorištu rođen, ali je i televizija mesto gde se osećam kao kod kuće i svoj sam na svome.

Šta misliš o sve većoj stopi razvoda nego brakova?

-Svuda je više razvoda nego brakova, ne samo u Srbiji. To je jedna od tekovina 21. veka, gde ljudi uglavnom samo na sebe misle i to vam je kompletna jedna uniformisanost društva koja nam dolazi iz Evrope, iz Amerike, jedna pop kultura koja je takva i koja vam govori – oblačite se ovako, spajajte te i te boje, kupujte samo brendove, verujte nam mi ćemo vas na svakom koraku lagati, itd. A, onda ljudi sve to tako rade bezveze, a ja mislim da treba apsolutno sve raditi suprotno i čovek treba da bude svoj – od oblačenja, pa do načina na koji ćete da organizujete život. Ali, što se tiče bračnog života, to više očigledno ne postoji i ljudi danas žive tako što neće da naprave nikakvu vrstu kompromisa, nego vlada sveopšta sebičnost.

Da li je to zbog “brzog” načina života koji nam se nametnuo?

-Danas vam je sve brend, mesec dana vam govore da su jaja loše, a onda naredni mesec da to nije tačno i da su dobra, kako koja industrija pobedi, tako nam se plasira. Razmišljajte o tome da sve što vam se servira preko medija, posebno što je agresivno tako, to je isključivo zbog nečijeg interesa, a ne zbog vašeg dobra.-

Kako da se individua zaštiti od takvih stvari?

-Tako što će biti individua, a ne neko ko pripada pokretima koji su konzumeristički.-

Hakovali su ti pre neki dan profil na Instagramu, kako su ti tačno tim potezom naudili?

-Jeste, hakovali su mi Instagram profil. Skinuli su mi pola slika i one najbolje video snimke. Ja to pokušavam sada da vraćam ukoliko Instagram ima ikakvu službu za vraćanje.