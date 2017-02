Andrija Milošević je pravi muškarac: Žene su kičma svake porodice, mi smo labilna, nesrećna bića

Glumac Andrija Milošević je čini se po prvi put bez šale i izbegavanja odgovora na pitanja, govorio o svojoj vezi sa Aleksandrom Tomić, sa kojom je već dugo u vezi, ali i o tome šta zaista misli o porodici braku, kao i o tome da li bi više voleo da bude tata jednog dečaka ili devojčice.

U gostima kod Ivane Baltić u emisiji “Ja to tako”, Andrija je objasnio da Aleksandri s njim nije ni malo lako i da je za vezu s nekim poput njega potrebna hrabrost:

– Hrabra je zato što je sa mnom. Ona je jaka ličnost, to je primarno. Magnetična je, ima nešto u sebi što privlači ljude. Ona je dobar i častan čovek, dobar prijatelj. Bitno je da u vezi žena bude jaka. Vi ste kičma svake porodice, mi muškarci smo labilna, nesrećna bića. Što pre to shvatimo, bolje za sve – bio je iskren i otvoren Andrija.

Andrija je objasnio da u njihovoj vezi nema mesta za ljubomoru, iako je i Aleksandra glumica:

– Ja sam celu njenu ekipu već znao, nekih desetak godina. Kad sam je upoznao, nisam mogao da verujem da se svi poznaju i druže – rekao je Andrija na opasku da su kraj njegove drage zgodni momci poput Aleksandra Radojičića i Viktora Savića.

Na pitanje voditeljke da li bi više voleo da bude tata jednom dečaku ili devojčici, Andrija je bez dvoumljenja rekao da je on spreman za ćerku i da bi to najviše voleo, jer su po nekom nepisanom pravilu, ćerke vezane za svoje očeve više no za majke.

A onda je kao pravo iznenađenje otkrio pred svima kako bi želeo da mu se ćerka zove:

– Razmišljao sam o imenima, želeo bih da je, ako bude devojčica, nazovem po mojoj baki… Sofiji – otkrio je emotivni Andrija koji je zaista spreman da postane tata u skorijoj budućnosti!