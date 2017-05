Andrija Milošević o pisanju i pritisku medija: Ja to dosta amortizujem, ni Aleksandri to nije nešto strašno

Vesti o ženidbi našeg poznatog glumca često smo u prilici da pročitamo u medijima, a koliko njemu i njegovoj izabranici to smeta, i kako se nose sa tim navodima, Andrija otkriva tokom gostovanja u jednoj emisiji

Iako ni jedno ni drugo ne pričaju o svom privatnom životu, on ipak smatra da veći deo tereta javnosti nosi on, dok je njegova devojka Aleksadra Tomić uglavnom pošteđena tog pritiska.



– Ne udara taj vetar toliko po njenim leđima koliko po meni. Ja to dosta amortizujem i nije ni njoj to sad nešto strašno – rekao je Andrija, otkrivajući na koji način se nosi sa pritiskom:

– Generalno, ja sam se sa tim uvek dobro nosio, novinari su me uvek voleli i ja njih i s obzirom na to da ja generalno volim medije onda meni to sad nije ništa specijalno teško – izjavio je Milošević za “Premijeru”.

Glumac je nedavno za naš magazin otkrio kako on i Aleksandra savršeno funkcionišu i na putovanjima.

-Neverovatno je koliko dobro funkcionišemo, bilo da ostanemo negde mesec dana ili vikend, nama je isto. Nikada se ne svađamo, to nam se dešava samo kod kuće. Kada putujemo, stvarno uživamo, a na njegove reči se nadovezala Aleksandra.

Andrija Milošević i Aleksandra Tomić za Hello!: Ono što je genijalno u vezi sa nama dvoma je što se apsolutno nismo promenili, to smo što smo!

– Naravno, uvek je prisutan muško-ženski momenat – ja u šoping, on na piće, ali to su one benigne stvari, deo svakodnevice svakog odnosa na planeti, i prijateljskog, i emotivnog. Nas dvoje stvarno umemo da uživamo, bila je iskrena ona.

Andrija je otkrio i kako rešavaju nesuglasice koje postoje.

–Normalno je da nemamo iste poglede na svet u mnogim stvarima, ali oko toga čovek ne bi trebalo da pravim problem. Ljudi moraju da prihvataju jedni druge, što je i najteže. Zbog sebičluka čoveka i želje da sebi prilagodite svet to se uglavnom ne dešava. Mislim da ljudi strašno greše što usled toga što su zaljubljeni nekome prilagođavaju svoje vreme, razmišljanje i ponašanje. Ja nisam takav, nije ni Sandra, i to je ono što mi je genijalno u vezi sa nama dvoma, što se apsolutno nismo promenili, to smo što smo, rekao je glumac za naš magazin.