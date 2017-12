Andrija Kuzmanović: Prvo primetim lepotu, ali ako neko nema energiju – zalud lepota

– Ne postoje epiteti kojima bih mogao da opišem Dragana Bjelogrlića. To je čovek na kog uvek mogu da se oslonim, a to je danas retkost – tvrdi Andrija Kuzmanović.

Mladi glumac Andrija Kuzmanović, koji je ostao upamćen po ulozi Milovana Jakšića Jakše u serijalu “Montevideo”, ovih dana po mnogim komentarima briljirao je rolom inspektora Stanka Pletikosića u seriji “Senke nad Balkanom” reditelja Dragana Bjelogrlića.

– Nismo čuli nijedan loš komentar u vezi sa serijom. Pohvale dolaze sa svih strana i to nam mnogo znači jer je to potvrda da smo uspeli da uradimo nešto što je kvalitetno. Stanko je osoba koja se školovala u inostranstvu, ali je ipak odlučio da se vrati u svoju zemlju i posveti se poslu. Mnogo toga iz perioda Beograda tridesetih može da se primeni i na današnje vreme, samo što smo mi danas tehnološki napredovali. Ali onaj ko se borio u životu, on se bori i danas, kao i onaj ko je bio primitivan, ostao je i danas primitivan – kaže za “Blic” Andrija Kuzmanović.

Sa Draganom Bejlogrlićem imao je prilike da sarađuje na nekoliko projekata. Svaki od Bjelogrlićevih ostvarenja ostao je zapažen u domaćoj kinematografiji, a mnogi kažu da Dragan važi za velikog perfekcionistu.

– Dragan sa ponosom može da stane iza svakog svog projekta. Bjela mi je nešto između starijeg brata i ćaleta. Ne postoje epiteti kojim bih ga opisao. Iza toga ću uvek da stojim i u ovom svetu, ali i u bilo kojem drugom kada ti neko da šansu, nikada to nemoj da zaboraviš. Deset godina sam u ovom poslu, znao sam često da pomognem, iako nikada ništa nisam očekivao zauzvrat osim da neko bude normalan. E, to je nešto što cenite i što je bitno. Dragan je, osim toga što je veliki čovek, ostavio mnogo i što se tiče naše kinematografije – kaže Andrija Kuzmanović.

On ističe da se vreme u kojem živimo nije mnogo toga promenilo od vremena oslikanog u seriji “Senke nad Balkanom”, te da je ovo naše podneblje i dalje bure baruta.

– Ova serija je privukla toliku pažnju jer je i dalje aktuelna tema – ističe Kuzmanović.

On u seriji glumi pomalo nesnađenog muškarca među ženama, a u životu je često na meti obožavateljki. Ipak, zasada nema devojku, a na pitanje da li se nekada preispitivao da li je određena devojka bila sa njim zato što je glumac ili zato što ga je istinski volela, Andrija kaže:

– Ako je osoba nesigurna, onda će se sigurno preispitivati, ali kod mene nije bilo toga. Ako mi se neka devojka svidi, ne mora da znači da će nekom drugom. To je relativno. Meni je bitna energija. Naravno da mi je važan i fizički izgled, jer prvo primetim lepotu, ali ako neko nema energiju – zalud lepota. Energija je ta koja zadržava – iskren je Andrija

Koleginicama nije lako da glume u scenama seksa!

U serijalu “Senke nad Balkanom” provlači se dosta erotskih momenata, kao i scena seksa. I sam Andrija je u liku Stanka Pletikosića imao tih izazova pred kamerom i kaže:

– Sa razlogom ima puno erotike u “Senkama”. Nama glumcima je nekako lakše da snimamo te scene, dok je koleginicama teže jer će one na kraj biti majke. To je posao i ja to gledam na taj način. Vi pratite neke ljude u seriji, njihov život, a zadatak glumca je da verodostojno to prenese. Na filmu to nisam ja lično, to je samo neko koga vi pratite. A seks je sastavni deo života.