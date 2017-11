Anđelka Prpić: Volim kad pred mene stavljaju teške zahteve

Anđelka Prpić glavni je protagonista predstave “Šta me snađe”, nastale iz pera Nebojše Romčevića, jednog od najboljih scenarista današnje Srbije, dok režiju potpisuje proslavljeni glumac i režiser Branko Đurić Đura.

Poznata glumica trenutno kreće na turneju po Srbiji i Evropi, a premijera u Beogradu očekuje se u februaru naredne godine.

– Volim kad pred mene stavljaju teške zahteve. U monodrami „Šta me snađe“ susrela sam se s temom s kojom se, sigurna sam, susreću mnoge žene, a to je pitanje morala. Uzbuđuje me kad treba da oživim likove i teme u kojima se svi pronalaze. Zadatak nije lak, a to je da se uglavnom žene, ali i muškarci, poistovete s mojim problemom na sceni – rekla je nedavno glumica, koja led probija drugog decembra u Kulturnom centru u Mladenovcu.