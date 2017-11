Anđelka Prpić o estetskim operacijama: Ljudi treba da rade ono što ih čini srećnim

Rigorozni standardi lepote čini da se svi više mladih se odlučuje na plastične operacije, pokušavajući da isprave nesavršenosti majke prirode, a slavne ličnosti pribegavaju istim trikovima kako bi što duže ostale mlade.

Popularana glumica Anđelka Prpić priznala je da se podvrgla estetskom zahvatu, ali i istakla da je urizgavanje botoksa još rano.

– Pa, rano je. Nemam ništa protiv i apsolutno ne znam kakva ću biti za 10-ak godina, videćemo se pa ćemo pričati na tu temu i ti i ja! Ali, treba ljudi da rade ono što ih čini srećnim. Ja volim to da gledam sa strane i divim se kad neko to radi sa merom, kad nekome to lepo stoji. Ali, ja sam se jedva navikla na svoje operisane uši, a kamoli na nešto drugo – rekla je Anđelka za “Telegraf”.