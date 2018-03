Anđela Jovanović: Mama i ja smo tati najveća podrška i pomoći ćemo mu da ozdravi

Nakon što je glumac Dragan Gagi Jovanović otkrio da će, zbog brige o zdravlju, morati da se odrekne rada u pozorištu, i njegova ćerka i koleginica Anđela oglasila se povodom očevog stanja.

– Dala sam mu savet da vodi računa o svom zdravlju jer je ono najbitnije. On se svakako ne povlači potpuno iz sveta glume, već neće moći da igra predstave zbog problema sa leđima, ali filmove će moći da snima. Podržala sam ga u tome jer smatram da je zdravlje na prvom mestu. Mama i ja bismo mu svakako zabranile da radi nešto što može da mu naškodi. Mi smo mu najveća podrška i pomoći ćemo mu da ozdravi. Sada je najbitnije da se odmori, da prođe određeni period da se to oporavi jer to igranje predstava svako veče je uzelo maha – kaže Anđela.

Ona je kroz osmeh poručuila da je uverena da će Gagi biti disciplinovan i pozorišnim predstavama se vratiti tek kada potpuno ozdravi:

– Mama i ja ga čuvamo i brinemo o njemu.

Kada je najavio svoje povlačenje, Gagi je rekao da nije siguran na koliko godina će to biti.

– Poslednjih godina trpim velike bolove u leđima prouzrokovane diskus hernijom. Posle svake predstave koju odigram osećam se veoma loše, treba mi nekoliko dana da se koliko-toliko oporavim. Povlačim se na kraju pozorišne sezone u junu ili julu. Ne znam koliko će pauza potrajati. Možda jednu, možda dve ili tri godine – istakao je glumac, o kome će brinuti njegove dame, supruga Branka Pujić i ćerka Anđela, koje su ujedno deo njegove branše.

Jovanovićeva naslednica uveliko ide tatinim stopama kada je gluma u pitanju. Kraj prošle sezone obeležila je igranjem u predstavi Hotel 88, gde je zamenila Jelisavetu Orašanin, a sada uveliko radi na novoj sezoni serije Urgentni centar. Od aprila počinje da snima seriju Vojna akademija, gde tumači lik kadetkinje Svetlane – Cece Savić.