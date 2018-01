Anastasija Ražnatović: Oduševljena sam, i dalje sam u šoku, nisam mislila da će mi profesija biti modeling

Povezane vesti



Ćerka folk zvezde Cece Ražnatović, Anastasija Ražnatović, našla se u britanskom izdanju prestižnog modnog časopisa “Vog” (“Vogue”) i poslednjih godina sve više je prisutna u medijima i sve češće je viđamo u raznim kampanjama, zbog čega polako ali sigurno ide maminim stopama i postaje jedna od najatraktivnijih srpskih ličnosti.

Upravo na tu temu porazgovarali smo sa popularnom Anastasijom, koja ni sama nije krila oduševljenje što je baš ona zaštitno lice poznatog srpskog modnog brenda, a zahvaljujući baš toj saradnji dospela je rame uz rame sa holivudskom zvezdom Nikol Kidman.

– Osećam se sjajno, divan je osećaj. Pre svega, ponosna sam na sebe i ceo tim, i saradnju sa ovim brendom. Oduševljena sam, i dalje sam u šoku – kaže Anastasija povodom sigurnog puta ka svetskoj slavi.

Kakav je osećaj naći se u “Vogu”? Da li si kao mala maštala o tome, ili o nekim drugim stvarima?

– Ne mogu da kažem da sam ikada mislila da će do toga doći, nisam mislila da će mi profesija biti modeling, ali eto…put me naveo na to i desilo se. Kampanja je svetska i zaslužuju da budu u svetskom modnom časopisu. Uvek sam težila ka tome da se bavim maminom profesijom, da budem pevačica, ali ovo se nekako, da kažem, isprečilo… Volim modu, to bi mi više bio kao hobi, pevanje mi je onako primarno – priznaje Anastasija.

Šta je Ceca rekla na to?

– Ona je naravno bila oduševljena i presrećna kao i ja, rekla mi je da je jako ponosna na mene, da je to jako velika stvar i da je odlično – priča Anastasija i dodaje da je vremenom sve opuštenija pred kamerama iako tako nije bilo u početku. Osim toga, kaže i da je pred svima kulturna, kao i da ju je majka za prethodnih nekoliko godina naučila da zna šta treba pričati pred kamerama, a šta ne.

A post shared by 🔱 A N A S T A S I J A 🔱 (@raznatovicanastasija) on Dec 1, 2017 at 1:19pm PST

Budući da se o Anastasijinom izgledu poslednjih godina puno priča, pitali smo je šta ona misli – da li je sebi lepa ili, pak, smatra da ima neke mane…

– U pubertetu sam se ugojila dvadeset i nešto kilograma i potpuno sam se izobličila, i tada nisam bila zadovoljna svojim izgledom. To me držalo sigurno jedno dve-tri godine i onda sam odlučila da ne želim više tako da izgledam. Krenula sam i da se zdravije hranim i da treniram… Postala sam sve zadovoljnija svojim izgledom i sad sam potpuno zadovoljna – kaže Anastasija Ražnatović.

A post shared by 🔱 A N A S T A S I J A 🔱 (@raznatovicanastasija) on Nov 9, 2017 at 4:02am PST

Da li bi nešto menjala na svom telu sada?

– Menjala bih možda tri kilograma dole, pošto sam se ugojila sad za praznike, ali ništa drastično, generalno sam zadovoljna – odgovara Anastasija.

Kako fizičkim izgledom, ćerka folk zvezde zadovoljna je i svojim emotivnim statusom, a kao i do sada, ljubavni život nije želela da komentariše. Ipak, kaže da o braku još ne razmišlja, jer smatra da je još uvek rano.

Da li ti momci prilaze zbog toga što si Cecina ćerka i kako proceniš kome se zaista dopadaš, a ko ti prilazi iz drugih razloga?

– To je, u stvari, jako teško. Naravno da mi prilaze zato što sam Cecina ćerka i zato što sam u medijima i, eto, kao popularna sam (smeh)… Ne znam, prosto ili imaš to u sebi da možeš da proceniš ili nemaš. Ja imam tu sreću da imam dobru procenu ljudi i da znam ko je tu zbog mene, a ko zbog nekih drugih razloga – kaže Anastasija.

Što se tiče daljih planova, Anastasija kaže kako priželjkuje svoju prvu pesmu, a sigurni smo i njeni brojni fanovi koje je još davno kupila brojnim snimcima na društvenim mrežama u kojima je pokazala svoj talenat. O tome kada će objaviti pesmu, evo šta kaže:

– Ja se nadam uskoro, jako bih volela i mislim da sam sad spremna da krenem u te vode, ali neću da snimam nešto bezveze, već nešto stvarno kvalitetno i odlično.

Pitali su Anastasiju da li je ponosna na to što sama zarađuje novac?

– Naravno da sam ponosna na to. Ne bih da ulazim u cifre, ali ponosna sam svakako zato što sam oduvek volela da imam neki svoj dinar, da ne tražim od mame…i zato i želim da se bavim pevanjem (naravno, i zato što volim muziku), ali svakako je lepše kad znaš da je nešto tvojim radom zarađeno – objašnjava Cecina ćerka.

Kada vidiš da nekoga ne zanima ta finansijska strana, biraš li tako i prijatelje i dečka?

– Naravno. Meni to definitivno nije najvažnije i svi koji me poznaju i koji su meni bliski to znaju. Ne mogu da se družim s nekim ko ima drugačije moralne i životne vrednosti od mene, jer to prosto ne ide – zaključuje Anastasija.