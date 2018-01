Anastasija Ražnatović: Ne bih volela da ceo život živim sa mamom

Povezane vesti



Anastasija Ražnatović nedavno je zablistala u britanskom izdanju čuvenog magazina “Vog”, a sada otkriva kakvi su joj planovi za budućnost, da li je tačno da je Brenin sin Stefan proganja, zbog čega plače i kada će pred oltar.

– Za to je još rano, ne razmišljam o tome. Karijera je trenutno moj fokus, a ljubav se dešava, to ne mogu da planiram. Biće vremena i za to.

Odlučila si da privatan život držiš dalje od medija. Kako ti se sada čini ta odluka?

– Jako sam srećna zbog te odluke i držim je se čvrsto.

Da li razmišljaš da se osamostališ i odseliš iz porodične kuće? – Naravno, u nekom momentu do toga mora da dođe. Ne bih volela da ceo život živim sa mamom. Imaću i ja svoj život odvojeno, kao i svi što se u jednom momentu odvoje od kuće i žive sa nekim sebi bliskim ljudima, partnerom…

Kako zamišljaš taj samostalni život, hoće li ti biti teško?

– Verovatno da hoće, navikla sam da živim u kući sa puno ljudi. Mi smo velika porodica, tetka i njena deca, njen muž, moj ujak, mislim da će mi pre svega biti čudno, ali „živ se čovek na sve navikne”.

Da li će ti nedostajati tetka Lidija s obzirom na to da se seli iz porodičnog doma?

– Naravno da hoće, od kako znam za sebe, od kako sam se rodila, tetka je sa nama bila kao druga majka, ali dobro je da će živeti blizu nas i da će nas posećivati često.

Pričalo se i pisalo da te proganja sin Lepe Brene, Stefan i da je zaljubljen u tebe. Da li je to tačno? – Mi smo se smejali kada smo čitali te novinarske insinuacije da nešto više postoji između nas. Mi smo prvenstveno prijatelji, drugari, među nama nema ništa više. Veoma ga poštujem, mislim da je veoma fin i da je blistava karijera tek pred njim.

Da li ti se dešava da zaplačeš i koji je razlog za to?

– Naravno da mi se dešava i takva osećanja kod mene uglavnom izaziva neki tužan film.

Kakvi su ti planovi za 2018. godinu?

– Moj plan je da nađem neku dobru pesmu i da je snimim. Volela bih da zaista snimim pesmu za sebe i da uradim nešto za sebe. Želim da krenem nekim svojim putem i da pronađem sebe.

Imaš više od 600.000 pratilaca na društvenoj mreži Instagram. Mnoge blogerke koje imaju toliko pratilaca zarađuju velike svote novca, da li i ti zarađuješ na taj način?

– Nikada se nisam izjašnjavala kao modna blogerka niti mislim za sebe da to jesam, uglavnom kačim fotografije sa detaljima iz svog života, fotografije svoje porodice i prijatelja. Ne vodim preterano računa o svakom postu kao što to rade blogerke, kojima je to posao.