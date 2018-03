Anabela Atijas: Povlačim se iz javnog života zauvek

Anabela je stupila na javnu scenu pre 25 godina. Zajedno sa tadašnjim suprugom Gagijem Đoganijem bila je deo jedne od omiljenih grupa, “Fanki dži”. Nakon njihovog razvoda započela je solo karijeru, ali sada je rešila da se u potpunosti povuče sa javne scene…

Anabela Atijas je objasnila da ne želi na neko vreme da se povuče sa javne scene, već da to želi u potpunosti da sprovede u delo.

-Po pitanju javnog života ne želim da pričam, povlačim se potpuno, i to zauvek. Ne moram da dajem izjave, ne želim da budem javna ličnost. Ne prija mi. Nikada nisam želela da živim ovakav život kakav sada živim i hoću to da zaustavim. Ne želim više ni sa kim da podelim ono što me boli. Ne želim da budem deo ove skalamerije, nazovite to kako god hoćete. Šalabajzerska rabota, neću više da budem javna ličnost, povlačim se skroz, rekla je Anabela, koja je očigledno vidno povređena zbog svega što joj se dešava u životu otkako je njena ćerka ušla u rijaliti program na jednoj od televizija.

Na pitanje šta ju je nateralo da se odluči na ovakav potez, odgovorila je

-Imam potpuno pravo da ne pričam ni o poslovnom ni o privatnom životu. Kao živo biće imam to pravo da zadržim sve za sebe. Predomislila sam se, ne želim više. Niko nije u mojoj koži i moje pravo je da odustanem. Neću da budem po novinama niti bilo gde, rekla je gospođa Atijas.