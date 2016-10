Anabela Atijas otkrila: Brzopleto sam ušla u drugi brak



Anabela Atijas izjavila je u emisiji “Ja to tako”, da je u drugi brak uletela brzopleto i bez.

– Sa ove tačke gledišta totalno sam olako i brzopleto ušla u drugi brak i vidiš kakvog ludog muža imam – rekla je Ananbela u šali, a zatim nastavila da se šali sa fizičkim izgledom svog supruga.



– Andrej nije više plav. To je bio jedan eksperiment, ali ja ga više volim, što bi moja ćerka Blankica rekla, čokoladnog – rekla je Anabela.

Da je brak sa Andrejom pun pogodak potvrdu je dala i Luna Đogani, ćerka pevačiceiz prvog braka sa plesačem Gagijem Đoganijem, koja je rekla šta misli o očuhu koji je 11 godina mlađi od njene majke.

– O Andreju mogu sve samo najbolje da kažem. On je jedan pravi muškarac koji moju majku tretira kao princezu, a to je ono što svaka žena zaslužuje. Voli je beskrajno, a danas retko može da se nađe muškarac koji može tako da prihvati tuđu decu i da ih tako voli kao da su njegova. Ja sam Andreju mnogo zahvalna što ima takav odnos prema meni i što sa njim mogu o svemu da pričam. On je meni prijatelj – rekla je Luna.