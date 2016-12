Anabela Atijas o prošlosti i sadašnjosti: Sve što mi se dešava shvatam kao Božji izazov

Pre sedam godina Anabela i Gagi Đogani su se razveli, a tada je u javnost isplivala istina da je za 14 godina braka pevačica trpela nasilje. Nakon silnih svađa i fizičkog obračuna između Anabelinog sadašnjeg supruga Andreja Atijasa i Gagija, bivši supružnici su se pomirli i oživeli Funky G, koji im je doneo slavu i novac.

Kako je došlo do toga da Gagi i ti opet radite zajedno?

– Ja nastavljam dalje i kao Anabela, sve što sam radila kada sam izašla iz grupe radim i dalje, ali zbog velikog interesovanja za Funky G u originalnom sastavu, ja ću biti u grupi kada se organizuje veče devedesetih ili kada nas neko angažuje. Onda nastupamo zajedno. Nisam mnogo razmišljala jer svi mi idemo tamo gde se dobro plaća.

Kako si oprostila Gagiju sve batine i ponovo stala rame uz rame sa njim na sceni?

– Ljudski je praštati. Možda to nije moja vrlina, možda je to moja mana, ali ja nekako volim što sam takva i što nisam zlopamtilo. Volim da dajem ljudima šansu, da pomažem i nađem se kada zatreba. On je ipak otac moje dece i povezani smo, tako da nije trebalo mnogo razmišljanja. Kada se dogovorimo, nema problema, veoma lako sve ide.

Jel ovo radiš zbog njega? Ti imaš svoj posao, od kog lepo živiš, a po sopstvenom priznanju, on je na ivici egzistencije.

– Ne bih ja to tako gledala, volim ja da vidim njega na sceni jer mu to priliči, ali ima tu i mog interesa. Drago mi je što nas ljudi vole i što smo i dalje traženi kao grupa.

Ne zameraš mu ni to što si sama odgajala decu a on nije plaćao ni alimetaciju?

– Sve što mi se dešava shvatam kao Božji izazov, verujem da me je Bog sa nekim razlogom stavio u tu poziciju. S druge strane, dao mi je mogućnost da zaradim i da mi posao ide. Nikada nisam imala potrebu da tražim i molim za nešto, uvek sam bila samostalna. Ni kad sam bolesna ne smem da dozvolim da ljudi primete da mi je loše jer su platili kartu. Evo, moj muž mi sada upravo kuva ručak da bih se ja oporavila od nastupa i prehlade. Uvek me čeka nešto toplo, lepo i fino i ja ga puštam da to radi. On je samostalan i uspešan i samo slabićima predstavljaju problem ti kućni poslovi.

Jednom si rekla da ti je razvod kao smrt. – Jeste, teško je jer krećeš iz početka, menjaš sve navike, ali bože moj, prođeš i kroz to. Ojačaš, postaješ zreliji. Ali jeste to bio veoma težak period mog života.

Kako Andrej reaguje na tvoju saradnju sa Gagijem?

– Živimo u 21. veku, moj muž je inteligentan, dobar čovek i tu nema mesta za neku sumnju. Prvo, ja ne bih bila sa nekim ko nije širokog shvatanja. Veruj mi da je on bio prvi koji je rekao da treba da radimo zajedno. Ja se šalim kada me neko pita kako je reagovao i kažem: Nije preživeo, ubio se! (smeh)

Gagi je u emisiji Ognjena Amidžića govorio sve najlepše o tvom suprugu iako su se fizički obračunali.

– Zar je loše da ljudi ponovo budu u dobrim odnosima? Mi imamo razlog, a to su naša deca. Kome to nije jasno, taj ima problem sa sobom.

Nisi krila da si bila žrtva nasilja u braku sa Gagijem. Kakve posledice ima žena nakon takvog iskustva?

– Mislim da država treba da se angažuje jer u startu to nije regulisano zakonom. Kakve će posledice žena imati, zavisi i od mentalnog sklopa. Neke izađu jače iz toga, neke na vreme reaguju, pa odu od takvog čoveka, ali ja ne volim da pričam na tu temu.