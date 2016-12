Ana Štajdohar: Više ne bih prolazila kroz trudnoću i porođaj

Ana Štajdohar nedavno se porodila drugi put i na svet donela dečaka, a sada priznaje da je mnogo strepela tokom trudnoće.

Ona kaže da ona i njen suprug Nikola Demonja u braku imaju lepe ali i “čupave” trenutke.

Pevačica, međutim, priznaje da je njihov odnos donekle u drugom planu, jer je sve podređeno deci – Nii i Lavu.

– Trenutno ne postoji moj život. Postojim samo ja kao mama, moje druge uloge su trenutno stavljene na čekanje – kaže Ana, a piše pulsonline.rs.

Ona priznaje da je celu drugu trudnoću provela u strahu.

– Tokom ove trudnoće sam uglavnom strepela. Prvo sam se plašila da ne dođe do spontanog pobačaja, onda sam strepela od prevremenog porođaja i, konačno, bila sam u strahu od samog porođaja. Nisam uspela da se opustim. Svemu tome su doprinela moja prethodna, nimalo prijatna iskustva. Bila sam ipak aktivna koliko god sam mogla. Tako sam pokušavala da izbacim negativne misli. Deveti mesec mi je bio fizički izuzetno naporan period… Sve to me, naravno, nije sprečilo da budem maksimalno posvećena mojoj divnoj devojčici. Jedva sam se kretala, ali smo nas dve ipak svakog dana dva puta dnevno išle u šetnje – priča Ana.

– Sve se završilo kako treba i to je najvažnije. Ali ako biste me pitali da li bih se odlučila na još jedno dete i da li bih još jednom prošla kroz sve, moj odgovor bi bio NE! Toliko od mene za ovaj život – tvrdi pevačica.

Nikola joj je, kaže, bio velika podrška tokom trudnoće, ali je bilo i teških dana.

– Bilo je tu i lepih i “čupavih” dana. Nas dvoje se mnogo volimo, ali ima i dana kada se ne podnosimo – iskrena je Ana, koja kaže da im je dolazak drugog deteta svakako lakši i da se sada mnogo bolje snalaze.