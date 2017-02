Ana Štajdohar: Ne pristajem na teoriju da posle dve trudnoće ne može da se ima devojačka linija

Povezane vesti



Dve godine posle rođenja ćerke Nie, Ana Štajdohar i Nikola Demonja dobili su sina Lava. Kako je prvi porođaj za ponosnu majku bilo traumatično iskustvo, pre svega zato što je Nia bila prevremeno rođena beba, Ana se dobro pripremila za dolazak drugog deteta. Tako je rođenje Lava proteklo bez tenzije iako je bebi na rođenju pupčana vrpca dva puta bila obmotana oko vrata.

Kako kažu srećni roditelji novi član porodice doneo je novu energiju u njihov dom.

Za magazin “Hello” Ana je pričala o porođaju, koliko se suprugu i njoj život promenio od kada su dobili drugo dete i kako se bori sa kilažom posle trudnoće.

– Može se reći da imamo dve bebe i svaka traži pažnju po čitav dan. Lagala bih kad bih rekla da je lako. Veoma je iscrpljujuće, potrebno je mnogo energije, pa i živaca. Iako imam pomoć, nije lako. Sada imam vremena za sebe u tragovima i iskoristim ga na najosnovnije, da jedem, da se istuširam i da uradim vežbe. Vreme za nas dvoje skoro da ne postoji. Deca vas vežu još jače, ali, u isto vreme i razdvoje. Vaša ljubav bude na novom ispitu. Bilo je dana kada smo toliko bili nervozni od umora da nismo mogli očima da se gledamo, pa to krijemo od dece, da ne osete, da njih slučajno ne remetimo, pa oluja prođe. Na istom smo brodu, nekad je lepo i sunčano, more mirno, a nekad talasi prete da vas progutaju. Mi se ne damo. Čuvamo naš mali svet, koji je, eto, u međuvremenu postao duplo veći. Ali, vredi svaka neprospavana noć, vredi svaki sekund. Nema ničeg vrednijeg od ljubavi i porodice.

Kako joj je prvi porođaj bio traumatičan pevačica priča da je sa drugim sve bilo mnogo lakše.

– Uvek kad imam priliku volim da naglasim da je dobar izbor lekara jako važan. Ja sam, na svu svoju sreću, od bliskih prijatelja dobila preporuku da odem kod doktora Nenada Kušljevića u Kliničko-bolnički centar `Zvezdara`. To je jedno prilično oronulo mesto, gde u vrlo bednim uslovima rade divni ljudi. Doktor Nenad mi je toliko prijao zbog svoje stručnosti i energije da mi je bilo skoro sasvim nevažno što su, na primer, u tom porodilištu čak i sapun i toalet-papir misaone imenice.

Elem, doktor mi se jako dopao pri prvom pregledu, ulio mi je poverenje, koje mi je bilo važno, budući da sam strahovala od ponovnog prevremenog porođaja. Sam porođaj, koji je bio moj strah broj dva, ovog puta bio je mnogo lakši. Imala sam divne ljude oko sebe koji su se trudili da me opuste koliko je to moguće. Odnosili su se prema meni kao prema osobi, a ne kao prema predmetu, što ume da bude slučaj u većim porodilištima. Zaista nosim najbolje moguće utiske i svim budućim mamama bih od srca preporučila divnog doktora Kušljevića i porodilište u kome on radi. Nadam se da će se nekad naći sredstva i dobra volja da se ovo porodilište sasvim renovira, jer je prava tuga što je u onakvom stanju. I još bih dodala da je epiduralna anestezija odlična stvar. Naravno, kada vam tu anesteziju daju kako treba i na vreme.

Sada, par meseci nakon što je Lav došao na svet Ana otkriva da joj je važno da povrati staru liniju nakon trudnoće i veruje da je uz čvrst karakter sve izvodljivo.

– Uopšte ne pristajem na onu teoriju da posle dve trudnoće ne možeš da imaš devojačku liniju. Sve je izvodljivo uz čvrst karakter i trud. Još imam nekoliko kilograma viška, ali trenutno ne mogu da razmišljam o dijetama i jačim kardiotreninzima zbog dojenja. Dete mi je na prvom mestu. Ali, to ne znači da ne mogu da povedem računa o ishrani. Ne jedem uveče, testo i slatkiše konzumiram u malim količinama i retko. Imam nameru da ponovo vežbam sa bebom uz moju dragu instruktorku Aleksandru. Želim da se sredim, da budem u potpunosti zadovoljna svojom figurom. Za sada vežbam kod kuće. Počela sam pet nedelja posle porođaja. Radim lagane vežbe i osećam se bolje nakon treninga jer me manje bole leđa i vrat.