Ana Štajdohar nakon što je rodila i drugo dete: Sada smo kompletni

Dve godine nakon što su dobili kćerku Niu, pevačica Ana Štajdohar i njen suprug, saksofonista Nikola Demonja postali su roditelji sina Lava. Četvoročlana porodica uživa u porodičnom domu, koji ispunjavaju sreća i zadovoljstvo, kao i brojni pokloni za novorođenče. Zbog traumatičnog iskustva sa rođenjem prvog deteta Ana nije u potpunosti uživala u blagoslovenom stanju, plašeći se da bi mogle da nastupe komplikacije. Na sreću, sve je prošlo u najboljem redu, a utiske o drugom porođajnom iskustvu otkriva za magazin “Hello!”.

– Lav je rođen u terminu, što je dosta olakšalo stvari, Nia je mnogo požurila sa dolaskom, pa je bila daleko zahtevnija od malenog. Naravno, i ja sam opuštenija nego prvi put. Istina je da je drugi porođaj lakši, jer “telo pamti”, ali bih ja dodala da je lakši ako ste u pravim rukama. Ja sam ovaj put bila u rukama najboljeg doktora – Nenada Kušljevića, i njegov izuzetno ljubaznog i pre svega stručnog tima. Toliko sam bila istraumirana prethodnim iskustvom da sam se na početku doslovno tresla od straha ležeći na stolu. Uspeli su da me umire i da mi dokažu kako taj čin može ipak da ostane u lepom sećanju. Volela bih i da dodam da se divim osoblju porodilišta u Gradskoj bolnici na Zvezdari, jer rade u žalosnim uslovima, izgled porodilišta je katastrofalan. I oni, kao i mame, zaslužuju mnogo bolje – pomalo revoltirana, ali istovremeno prezadovoljna priča poznata majka i otkriva kako su ona i suprug odabrali ime za sina.

– Porođaj je bio nešto teži, jer je malom Lavu pupčana vrpca dva puta bila obmotana oko vrata i on je svoj život započeo borbom. Zato je i dobio to ime. Ja to nisam znala u toku porođaja, saznala sam naknadno. Pamtim da sam u jednom trenutku osetila tenziju u vazduhu. Dala sam sve od sebe da pratim sve instrukcije koje su mi davali. Kada se rodio, trebalo mu je vreme da zaplače, nije imao snage. Doktor mi je kasnije objasnio šta se dogodilo i da se beba rodila umorna, jer je i za nju sve to bilo naporno. Bio je to zvuk koji me je silno obradovao. Bio je to neopisivo lep momenat kada sam ga prvi put zagrlila i videla njegov lik – emotivno govori pevačica, opisujući sina kao malo savršenstvo.

Dok je Lav dolazio na svet, njegov otac bio je na snimanju emisije “Veče sa Ivanom Ivanovićem”. Prisećajući se odlaska u porodilište, Ana kaže da joj je tog dana naročito teško palo razdvajanje od kćerke.

– Tih dana odlazila sam u porodilište na pregled i doktor me je vraćao kući jer nije bilo pravo vreme. I tog četvrtka krenula sam sa sve torbom, u nadi da će me ponovo vratiti. Pamtim da sam bila užasno tužna kad sam pošla u porodilište, jer se odvajam od moje devojčice. Ona me je na vratima pitala: “Mama, gde ideš?” Rekla sam joj da idem da joj kupim čokoladicu, izašla iz stana i briznula u plač. Otišla sam u porodilište sva tužna i u jezivom strahu. Od trenutka kada sam stigla do rođenja Lava prošla su svega četiri sata. To je dvadeset sati manje nego prošli put. Drugu trudnoću sam teže podnela, bila sam manje pokretna, teža. Verovatno je svemu doprineo podsvesni strah da se ponovo ne porodim pre termina. Sada je sve to iza mene. Pobedila sam strahove, rodila jedno divno biće, Nijinog budućeg zaštitnika i najboljeg drugara. Učinila sam još jednom srećnim i supruga, i bake, i deke. Svakim danom biće sve lakše i lepše. To je stav koji mi pomaže u trenucima kada sam premorena. Gledam Niu kako sa osmehom gleda svog batu, gura ručicu kroz ogradu kreveca i mazi ga. Ma nema lepšeg prizora – sa osmehom govori Ana.

Iako joj je ovo drugo roditeljsko iskustvo, tridesetšestogodišnja pevačica priznaje da joj nije lako da se ponovo uhvati u koštac sa izazovima koje dolazak bebe na svet nosi, dok se trudi da dvogodišnja Nia ne oseti nedostatak njihove pažnje.

– Da je lako, nije. Ponovo buđenja, konstantni umor, postporođajne muke, želja da se Nia nikako ne oseti ugroženom. Uključila sam je u sve, dajem joj stalno do znanja kako mi je ona od velike pomoći i kako mi zajedno čuvamo batu. On joj je za njihov prvi susret doneo poklone, pa ih je sva srećna otvorila, onda mu je donela sve do kreveca sa željom da se igraju. Donosi mu i keksiće do kreveca, sve bi sa njim da podeli, pa moramo da budemo vrlo oprezni. Nikola je divan suprug i otac, maksimalno je uključen u obaveze oko dece. Imamo veliku sreću da su nam i roditelji živi i zdravi, pa nam pomažu. Ne mogu da se žalim, ne želim da budem nezahvalna. Sav taj umor i napor vrede, ne postoji ništa veće i značajnije od porodice, dece, ljubavi – ističe pevačica, koja priznaje da hormoni trenutno gospodare njenom psihom, ali da to ne umanjuje osećaj zadovoljstva.

– Jako sam srećna. Osetljiva, ali srećna. Osećam se kao na nekom hormonskom rolerkosteru. Dojim dete, jer je to, uz ljubav i pažnju, najbolje što mogu da mu pružim. Pomalo mi nedostaje da imam svoje telo na raspolaganju, da mogu svašta nešto što se ne sme u trudnoći i za vreme dojenja, ali biće i za to vremena. Sada nas je četvoro i to je kao parti, pa afterparti, pa afterafterparti i tako unedogled. Nema spavanja, ali mnogo je slatko kada vidim Niu kako ljubi svog batu i kada priča kako ga voli do neba. Sada smo kompletni – zadovoljno završava poznata majka.