Ana Štajdohar: Dolazak dece je diplomski za ljubav – ako veza ne valja, deca je ne mogu popraviti

Pevačica Ana Štajdohar i saksofonista Nikola Demonja nedavno su obeležili prvu deceniju ljubavi, koju će pamtiti pre svega po tome što su postali roditelji trogodišnje Nie i šestomesečnog Lava. Poznati muzičar tom prilikom je supruzi priredio iznenađenje u emisiji “Veče sa Ivanom Ivanovićem” otpevavši joj pred kamerama numeru “I want to know what love is” grupe “Foreinger”.

Desetogodišnjica ljubavi bila je odličan povod da se srećni par priseti početaka njihove veze, kada su se kao mladi muzičari upoznali, a kroz druženje i zavoleli.

– Kada sam upoznala Nikolu, bila sam nesrećno zaljubljena u pogrešnu osobu. Nisam razmišljala o drugim muškarcima, ali pamtim da su Nikoline oči na mene ostavile jak utisak. Ipak, ni na kraj pameti mi nije bilo da predamnom stoji muškarac za koga ću poželeti da se udam, sa kojim ću dobiti dvoje divne dece, sa kojim ću graditi život, realizovati snove, evo gotovo punih deset godina – počinje priču lepa Beograđanka dok njen suprug otkriva da je Anu upoznao ubrzo po povratku sa studija u Holandiji.

– Tek što sam se vratio u Beograd trebalo je da počnem da sviram u pratećem bendu dueta “Flamingosi”. Tada sam na jednom poslovnom sastanku upoznao devojku koja je već pevala sa njima, koja je pevala u grupi “Tap 011”, moju buduću devojku i ljubav mog života. Pamtim kako je bila obučena. Bila mi je slatka i zanimljiva.

Njegova lepša polovina kaže da je na početku bila prilično suzdržana prema njemu i zbog razlike u godinama:

– Sa Nikolom sam prvo počela da se družim i svakim danom mi se sve više podvlačio pod kožu, dok sam ja odbijala da ga uzmem u obzir jer je, zaboga, četiri godine mlađi od mene. U isto vreme imala sam potrebu da provodim vreme sa njim jer je posedovao posebnu energiju i veliki entuzijazam, a bio je pun i zanimljivih priča iz Holandije. Svi su mislila da smo u vezi i pre nego što smo bili zajedno, a ja sam imala potrebu da to osporavam jer sam bila u potrazi za ljubavlju. Onda je jednog dana drug Demonja, kako sam ga zvala, rekao da se do ušiju zaljubio u jednu devojku. Tek tada je meni nešto “kvrcnulo” u glavi. Shvatila sam da počinje da mi nedostaje i da mi nikako ne prija što ima sve manje vremena za mene. Srećom, ta veza je ubrzo okončana, a mi smo počeli da se zabavljamo posle jednog zajedničkog putovanja u Švedsku.

Ana i Nikola su se ubrzo odlučili za zajednički život, jer nisu želeli da se odvajaju.

– Mislim da nijedna veza od samog početka nije ozbiljna, pa tako nije bila ni naša, ali je odmah bila intenzivna. I ubrzo je postala ozbiljna budući da se Ana, već posle mesec dana zabavljanja, uselila u stan gde sam ja živeo – iskren je Demonja.

– Osećala sam od početka naše veze da je besmisleno da se razdvajamo i dogovaramo naredne susrete. Kada sam htela da mu to saopštim, prekinuo me je i rekao da je to isto on meni želeo da kaže. Jednostavno, neke stvari su u životu jasne od samog početka, samo je pitanje da li ćete ih odmah “pročitati”. Kad se osvrnem, shvatam da je od našeg prvog susreta do početka veze bilo mnogih “znakova pored puta”, ali meni je bilo potrebno neko vreme da ih dešifrujem. Ali, čim smo se prvi put poljubili, znala sam da je to ljubav za ceo život, da je on osoba koju sam tako dugo tražila i projektovala u pogrešnim vezama.

Među najlepšim trenucima tokom zabavljanja par smatra one kada su još bili neafirmisani muzičari koji su se dovijali kako da zarade novac ne bi li otišli zajedno na more. Danas sa nostalgijom pamte ta vremena, ali podjednako uživaju u novim životnim ulogama koje su dobili pre svega sa rađanjem dece, Nie i Lava.

– Život se stalno menja. I to je dobro i jedino normalno. Ne bih voleo da smo još momak i devojka u iznajmljenom stanu. Brak sam po sebi ne znači ništa jer je reč o papiru pre čijeg potpisivanja smo mi već uveliko živeli zajedno i sve delili. Ali, deca mnogo menjaju život, više ništa nije isto. Sa njima dolazi ogromna količine sreće, ali i odgovornosti i obaveza. Mi smo se već navikli na sve novine, ali imamo veliku pomoć baka i deka. Ne znam kako bismo bez njih s obzirom da Niu još nismo upisali u vrtić, a posao nam je prilično specifičan, naročito jer ja dosta putujem – iskren je jedan od naših najboljih saksofonista.

– Kada dođu deca, ljubav je na novom ispitu, rekla bih diplomskom. Deca ne mogu da vam poprave vezu ako ona ne valja. Ona vas ispune, vežu, ali i razdvoje u isto vreme. Ako niste jaki, ako vaš odnos nije čvrst i stabilan, ako vaša ljubav nije dovoljno moćna, pitanje je da li ćete se izboriti sa svim izazovima. Nije lako sa dvoje male dece, neispavani ste, stalno rastrzani između svih njihovih potreba, a vaše potrebe su u drugom planu. Tada supružnici moraju da budu tim i da zajedno prebrode sve teške trenutke. Imala sam mnogo teških momenata kada smo dobili Lava, nekad mi se činilo da sam na ivici nervnog sloma od tempa koji su diktirali njih dvoje, ali sada kada mališa ima šest meseci, lakše je. Zato sam odlučila da se vratim poslu i srećna sam što ponovo radim ono što volim, jer se tek sada osećam kompletnom – zaključuje atraktivna pevačica koja je prošlog petka, prvi put posle rođenja sina, ponovo zapevala u emisiji “Veče sa Ivanom Ivanovićem”