Ana Sević: Volela bih da Darko malo smrša

U godini za nama, mnogi poznati supružnici rešili su da stave tačku na svoje brakove, a šuškalo se da ista sudbina čeka i Anu Sević i Darka Lazića.

Poznati par negirao je sve glasine o krizi u braku, i otkrili su da je rođenje ćerkice Lorene još više učvrstilo njihov brak. Ipak, Ana je priznala da postoji nešto što bi promenila kod svog supruga.

– Ja bih volela kada bi on malo smršao, zbog sebe. Ali, najbitnije je da se on dobro oseća u svojoj koži – kaže Ana, a piše alo.rs.

S druge strane Darko objašnjava da ima problem sa ishranom.

– Zbog posla kojim se bavim često se hranim nezdravo i neredovno. Ne stižem ni da treniram. Ali, u suštini, nisam to ja ako mnogo smršam. Ljudi su me ipak prihvatili kao bucka – kaže Darko.

Pevač se našalio da ne želi na dijetu da mu ne bi prilazile druge devojke.

– Šmekaju me kada sam mršaviji. Zato neću da smršam. Neću probleme u braku. Šta će mi to u životu – našalio se on.