Ana Sević i Darko Lazić ostaju u braku, ali sa životom na različitim adresama?

Razvod estradnog para Ane Sević i Darka Lazića neće dobiti sudski epilog. Oni su se dogovorili da ostanu u braku, ali sa životom na različitim adresama, a kako izvor otkriva, oni su iz ovog razloga došli na tu ideju.

– Zapravo Ana je bila ta koja je saopštila Darku da se neće razvesti od njega i da ne pritaje na sporazumni razvod braka. Kada je malo bolje razmislila, shvatila je da ona, kako god da se dogovore tokom brakorazvodnog potupka, neće imati finansijsku sigurnost. Ukoliko bi se sudski razveli, sud bi odredio alimentaciju koju bi Darko plaćao i to bi bilo sve što bi dobijala, ovako je svesna da će Lazić svako malo da im daje novca Ono što joj takođe ne ide u prilog jeste to što Darko oporezuje samo novac koji dobije za tezgu ali ne i bakšiš koji je često veći od zarade. U tom slučaju alimentacija ne bi bila procentualno srazmerna stvarnoj zaradi pevača – objašnjava izvor za SrbijaDanas i dodaje:

– Ne znam kako je ona to njemu predložila i predstavila, ali je on na to pristao. Njih dvoje će živeti odvojeno, ona ostaje u stanu sa ćerkom Lorenom gde su živeli porodično dok će on sebi kupiti novi stan. Neformalno će biti razvedeni, ali će pred zakonom i dalje biti muž i žena. Njih dvoje su inače izgladili odnose i sada se češće čuju. Darko stalno dolazi da vidi naslednicu, kupuje joj stvari i igračke. Ani daje novac kako bi i dalje mogla da angažuje žene da joj pomažu u kući i čuvaju Lorenu.