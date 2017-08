Ana Pendić: Sa Aleksandrom Radović sam u super odnosima, nisam joj preotela dečka!

Popularna voditeljka Ana Pendić iskreno je odgovarala na vaša pitanja i otkrila zbog čega se ne fotografiše sa suprugom i ćerkom, kako se bori sa tugom, ali i šta je istina o njenom odnosu sa pevačicom Aleksandrom Radović.

Ana, godinama se ne menjate. U čemu je tajna?

– Pre svega u genetici. Mada nije tajna da jako vodim računa o tome šta jedem. Ne pijem gazirano, kupovne sokove, suhomesnate proizvode, izbegavam mlečne proizvode i beli hleb. Ono čega se ne odričem su slatkiši, koje obožavam i svakodnevno su na mom meniju. Ne vežbam, ali pored ćerke Sare teretana mi i ne treba.

Planirate li drugo dete?

– Prve dve godine Sarinog života bila sam joj potpuno posvećena. Nisam radila u tom periodu, niti sam imala bilo kakvu vrstu pomoći te smo konstantno bile zajedno. Bilo je to vrlo naporno razdoblje, ali sam bila tu za prvi osmeh, prvi zubić, izgovorenu reč i napravljeni korak. Sve su to uspomene koje nemaju cenu i nikada ih ne bih menjala ni za šta na svetu. Sada je došlo vreme da se Vojkan i ja ozbiljnije posvetimo svojim karijerama. Takođe, imamo u planu mnoga putovanja, čak i na dalje destinacije, jer Sara sada može da nas prati.

– To je izbor mog muža. On se bavi veoma ozbiljnim i zahtevnim poslom i takva vrsta publiciteta ga ne zanima. Jedva sam uspela da ga ubedim prošle nedelje, kada sam davala intervju za jedan nedeljnik, da pored mojih i Sarinih fotografija, dam i jednu gde smo nas troje.

Kako biste sebe opisali u nekoliko rečenica?

– Često čujem da izgledam uobraženo, ali svi koji me znaju, znaju da to nije istina. Ja sam neko ko je pre svega posvećen svojoj porodici, neko ko čuva svoje prijatelje i obožava svoj posao.

Šta vas rasplače, a šta nasmeje?

– Jao, od kada sam dobila dete, plačem za svaku sitnicu, što ranije nije bio slučaj. Sad ume da me rasplače scena iz filma, tužan deo knjige, loša vest, pa čak i reklama. Nasmeje me Sara i niko kao ona, dovoljno je da me pogleda i da svi problemi nestanu u trenutku. Nasmeju me moji prijatelji, divni, pozitivni, pametni ljudi.