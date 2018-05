Ana Pendić-Radoš: Sada najviše uživam u majčinstvu

Nekadašnja manekenka, danas voditeljka jedne od najgledanijih “Pinkovih” emisija “Paparazzo lov” iz nedelje u nedelju gledaocima razotkriva privatni život poznatih ličnosti. Mi smo poželeli da vidimo kako Ana Pendić-Radoš provodi vreme kada nije na radnom mestu. Profesionalne ambicije bez razmišljanja podredila je porodičnom životu, u kojem centralno mesto zauzimaju suprug Vojkan i četvorogodišnja Sara.

– Kada imate dete, verujete da je u svakom uzrastu najslađe, pa mi se čini da je Sara sada najzanimljivija. Konačno možemo da se dogovaramo, razumnija je i dovoljno velika da, recimo, zajedno idemo na izložbe i u muzeje ili gledamo malo ozbiljnije pozorišne predstave.

Izazove roditeljstva Ana ravnopravno deli sa suprugom. No, kada im obaveze pokvare planove da svi budu na okupu, jednako uživa u trenucima koji su rezervisani za nju i ćerku.

– Moglo bi se reći da sada najviše uživam u majčinstvu. Sve je više sadržaja u kojima možemo zajedno da učestvujemo. Na primer, da pravimo kolače, dugo se šetamo ili idemo u kupovinu. Sara je veoma radoznala, ima širok spektar interesovanja, može da igra fudbal sa dečacima, ali i da kuva ručak od listića u parku. Pre neki dan mi je tražila neke njene stare čarapice kako bi napravila haljinu za Barbiku. Voli da istražuje šta može da pliva po vodi, a šta tone, da rukama gnječi različite materijale, rastavlja igračke da bi videla kako šta funkcioniše… Svakodnevno se menja. Fantastično je pratiti na koji način povezuje stvari i do kojih granica ide neiskvarena, neobuzdana i beskonačna dečja mašta – kaže ponosna mama i otkriva koliko je Sara radoznala kada je o njenom poslu reč.

– Zna šta i gde radim, zna kako se snimaju emisije, ali je to preterano ne zanima. Kada me vidi na televiziji, kratko prokomentariše nešto kao “ružna ti je haljina”, i to je sve. Na pitanje šta će biti kad poraste samouvereno odgovara: “Veterinar”. Životinje obožava, zna sve kuce u kraju i insistira na tome da konačno i ona dobije ljubimca. Oduševljena sam njenim trenutnim izborom zanimanja, jer je pre toga želela da pravi hamburgere u “Meku” – kroz smeh nam priča zanosna voditelja, koja je najsrećnija kada se sa ćerkom i suprugom upusti u neku porodičnu avanturu.

– Vojkan mnogo radi, pa se trudimo da svaki slobodan trenutak provedemo što kvalitetnije. Volimo da putujemo, a posebno me raduje što Sara u tome uživa jednako kao nas dvoje. Volimo i letovanja i zimovanja, i vikend putovanja, samo da negde odemo. Kad smo u Beogradu, uglavnom svratimo na Kališ, na Adu, Košutnjak…

Pored kućnog ljubimca, Sara bi, otkriva Ana, volela da dobije i brata ili sestru.

– Svakodnevno traži “jednu malu, malu sestricu”, ali Vojkan i ja za sada ne planiramo još dece – iskreno je jedno od omiljenih lica sa malih ekrana.

Iako nema u planu proširenje porodice, priznaje da se nikada nije obraćala bebisiterki ili nekom drugom za pomoć.

– Smatram da je to veoma važno za podizanje deteta, što, s druge strane, ne znači da bi majke trebalo da se odreknu karijere ili druženja sa prijateljicama. Ja se bar jednom nedeljno viđam sa prijateljima. Veoma je važno da žena ima vremena za sebe, makar nekoliko sati koje će iskoristiti za svoja interesovanja i zadovoljstva.

Nije stroga, ali smatra da je neophodno postaviti granice i da deca treba da znaju šta mogu, a šta ne bi smela.

– Od većine roditelja stroža sam kada je reč o zdravoj ishrani, kupovini igračaka, preteranom korišćenju telefona i tableta. Sve je to za Sarino dobro. Posmatrajući druge roditelje, primećujem da su pogubili konce i postali robovi svoje dece – objašnjava Ana i dodaje da je “profesija roditelj” danas izazovnija nego nekada.

– Ranije je porodica bila u fokusu, danas su to deca. Sve se vrti oko njih i partneri, naprosto, nemaju vremena za sebe. Naši roditelji radili su do tri i imali prilike da se bave decom i kućom, dok danas većina ljudi radi do pet, dolazi kući oko šest i veći deo dana prođe im na poslu. Pomerila se i starosna granica. Nekada su žene rađale u dvadesetim, sada to čine u tridesetim jer čekaju da se profesionalno ostvare i steknu finansijsku sigurnost. Sve su to faktori koji utiču na tempo koji neminovno pratimo. Na sreću, nije mi problem da uskladim privatne i profesionalne obaveze, jer emisija koju radim ne iziskuje previše vremena. Posvećena sam porodici, uverena da je stabilnost na tom polju od neprocenjive važnosti. Sve kreće iz kuće, kako negativne stvari, tako i one najdivnije: zadovoljstvo sobom, samopouzdanje, osmeh, sreća.

Sudeći po osmehu koji ne skida s lica, jasno je da uživa u bezbrižom životnom periodu. Zadovoljna onim što je do sada postigla, kaže da u budućnosti sebe vidi i u novim profesionalnim izazovima.

– Ambiciozna sam, mada ne izgleda tako, jer već dugo radim na jednoj emisiji koja novinarski nije preterano zahtevna. S druge strane, “Paparazzo lov” ide u “prime timeu” i beleži neverovatnu gledanost, svake nedelje prati je oko 1.200.000 gledalaca, tako da nemam razloga da budem nezadovoljna. Ako me pitate na kakvom bi projektu želela da radim u budućnosti, privlače me formati koji su aktuelni u svetu, svakako zabavnog karaktera, ali produkcijski i vizuelno dovedeni do savršenstva.