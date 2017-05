Ana Nikolić se sprema za porođaj: Beba će se roditi sa kopačkama, šutira i šutira! (video)

Pevačica Ana Nikolić, koja je u osmom mesecu trudnoće, otkrila je za “Premijeru” da je nedavno ekipa iz Velike Britanije posetila i pohvalili srpski žiri šoua “Ja imam talenat”.

– Saznala sam da do sada u Talentu na svetskom nivou nijedna trudnica nije bila u žiriju – pohvalila se ona svojom jedinstvenošću.

Ana uživa u svakom danu trudnoće i ne želi se ni na šta, ali su ljudi bliski njoj zabrinuti.

– Ja se osećam sjajno zaista. Hvala Bogu. I u mojoj okolini svi su zabrinuti koliko sam ja prezadovoljna svojim izgledom – rekla je Ana i prasnula u smeh.

Posle pevačicine izjave da će novi član porodice sigurno biti energičan i duhovit poput nje i njenog supruga.

– Beba će se roditi sa kopačkama. Šutira i šutira – našalila se Ana.

Pevačica je otkrila i da je njen suprug Stefan Đurić Rasta presrećan i da jedva čeka da postane otac.

– Tata je super. Tata je pažljiv jako i više puta sam to naglasila da se on, mislim, više raduje od mene, ako je to moguće – otkrila je pevačica.