Ana Nikolić i Rasta: Zvanično smo razvedeni, ali izgleda da je naša ljubav takva da taj papir ne znači ništa

Povezane vesti



Ekipa poznate TV emisije ispratila je spektakularni koncert Ane Nikolić i Stefana Đurića Raste pre dva dana u Skoplju, a osim reči o planovima u vezi sa novim muzičkim projektima bilo je govora i o njihovom emotivnom statusu, o kojem mesecima unazad bruji čitav region.

Budući da se i dalje spekuliše o tome da li je došlo do zvaničnog razlaza dvoje partnera ili pak pomirenja, što se moglo naslutiti na osnovu njegove objave na Instagramu gde ju je nazvao svojom polovinom, Ana i Rasta rešili su da razreše dilemu i otkriju da li su u braku ili ne.

– Nikada nismo veličali naše venčanje, tako nismo ni veličali naš kraj. Prosto, sve je došlo do novinara, do ljudi… Mediji su to predstavili kao neku najveću skandaloznu stvar, kao da smo mi neki superheroji kojima je to nemoguće da se desi. Mi smo ljudi od krvi i mesa koji u ljubavi doživljavaju sve moguće stvari kao i normalni ljudi. To je krunisano tim nekim pomirenjem, što i jeste cilj svega toga. Zbog naše Tare, koja je kao spojnica neka neraskidiva… I te lojalnost, koju ona i ja imamo od nultog dana, nikada nismo mogli da budemo razdvojeni – rekao je Rasta, a onda je pred kamere stala i Ana, koja je potvrdila da je do razvoda, a zatim i pomirenja zaista došlo.

– Što se profesionalne saradnje tiče, tu nikad nismo imali problema. Tu smo uvek nalazili zajednički jezik. Privatno jesmo imali nekih nesuglasica… Zvanično smo razvedeni, ali izgleda da je naša ljubav takva da taj papir ne važi i ne znači ništa. Ne znam, prosto, sada je tako, naša ljubav je takva. Ja ne volim da pričam o svom privatnom životu, čak sam svoje venčanje sakrila od svojih najbližih… Jesmo se razveli, međutim, opet kažem, naša ljubav je takva, prosto velika i turbulentna.