Ana Nikolić i Rasta: Doživljavali smo golgote i naučili da živimo sa nekim stvarima

Vest o razvodu poznatog muzičkog para, Ane Nikolić i njenog supruga Stefana Đurića poznatijeg kao Rastu, obišla je čitav region u oktobru prošle godine. Nakon što su se 28. jula. 2016. godine u najvećoj tajnosti venčali, godinu i po dana kasnije objavljena je vest da se razvode. Ali, uspeli su da prebrode sve bračne krize i prvi put za javnost progovorili.

Juče su se prvi put pojavili zajedno u Skoplju, gde su najavili koncert koji će zajedno održati tek 16. februara u tamošnjoj “Boris Trajkovski”. Po reakciji pevačice moglo se zaključiti da i dalje voli svog Rastu, ali na pitanje da prokomentariše razvod, Ana je otvoreno rekla:

– To je teško pitanje. Zato što nas prati ta fama i priča, od samog starta naše veze i pre braka. To je prosto tako. Mada, nije baš to bila naša želja da bude to tako. O privatnom životu smo jako retko, šturo i kratko govorili. Ne bih tu nešto pričala mnogo – rekla je Ana, a Rasta se istog trenutka nadovezao:

– Upoznali smo na poslu, u studiju dok smo radili njen prošli album. Od poznavanja nekako imamo taj odnos poslovni i privatni. Doživljavali smo golgote i uvek smo uspevali da se na kraju izborimo i da sve bude kako treba. Mislim da smo sve zreliji i da smo naučili da živimo sa nekim stvarima – poručio je reper.

Upitana da otkrije kako se oseća prvi put u životu kao majka, “devojka od čokolade” je poručila:

– To je najlepša stvar koju jedna žena može da doživi u svom životu. U svakom smislu te reči. To je fenomenalno iskustvo, uopšte ceo proces trudnoće i sve što prati to je jedinstvena i prelepa stvar. Mislim da svaka žena kojoj fiziologija to dozvolja treba da oseti – rekla je Nikolićeva koja se potom nadovezala na koga liči malena Tara.

– Ona je jako mala. ovih dana puni šest meseci, mala je beba i kratak je period da bi suštinski postao svestan da si posto roditelj. Sve to ide postepeno. Ovo je prvi put da sam je ostavila i da zbog poslvonih obaveza nisam sa njom. Neobično mi je i nedostaje mi. Mislim da ću odgovor na to pitanje pravo, moći da dam za nekih šest meseci – iskreno je rekla i dodala:

– Liči na tatu mnogo. Kao mali njegov klin, međutim vidim neke crte kada sam bila beba. Na osnovu vrlo malog broja fotografija koje imam. Ali vidim da me podseća na mene. Pomešana je, ali na prvi utisak liči na tatu. Kao što sam u ostalom i ja kao mala bila isti tata – rekla je Ana tokom intervju za “reporter.mk”.

Otkrila od koga je naučila sve oko odgajanja bebe i da li se uspešno snalazi:

– Uspevam. U početku sam se isključivo sama bavila bebom, bukvalno sama. Onda sam već krenula da se priprema za povratak na scenu i angažovala sam profesionalnu pomoć, tako da sa tim ženicama u koje imam poverenja, prosto mislim da sam se super navikla – ispričala je Ana, dok je Stefan poručio:

– Snalazim se dobro, nisam se nešto pripremao. To je neka stvar koja se desila, želeli smo i prosto samo kada se desi možete da osetite koliko je bitno i čovek može da se preda. To kako se mi snalazimo najbolje mogu da opišu ljudi sa strane koji posmatraju, jer oni vide koliko smo preokupirani oko svega. Promenile su nam se navike, prioriteti u životu, kao neka nova epozoda života – objasnio je Đurić za makedonske medije.