Ana Nikolić: Radujem se, ali se jako bojim porođaja

Pevačica će se uskoro poroditi, a iako se raduje prinovi, tvrdi da se porođaja i te kako plaši. Ana Nikolić je pričala o svojoj trudnoći, a počela je od toga šta joj je veoma naporno.



– Recimo, snimala sam dve emsije u toku jednog dana i to je jako naporno. Jednostavno ustaneš u 8 i završi se tipa u 2 ili 3 ujutru i to je stvarno “full time job”, eto, samo to – rekla je Ana.

Ona jedva čeka da postane majka, a otkriva da li je spremna za porođaj i kako će to izgledati.

– Jako se radujem, a da li sam spremna, to ćemo videti. Bojim se jako, ali poroditi se moram i sve žene su to prošle, pa ću i ja valjda. Ja pratim šta mi lekar savetuje i šta bude najbolje za bebu, tako ću se i poroditi. Ja iskreno želim prirodno, jer već sutradan si kao nova osoba tako – izjavila je pevačica.