Ana Nikolić: Probudila se lavica koja je zbog svog mladunčeta spremna na sve

Godina za nama je za Anu Nikolić bila i najlepša i najteža. Jedva je dočekala avgust, kada je postala majka devojčice kojoj je dala ime Tara, a samo tri meseca kasnije bila je primorana da na nogama izdrži veliki životni udarac – razvod od repera Stefana Đurića Raste.

Javnost je bila iznenađena, ali popularna pevačica ovim povodom oglasila s se amo jednom, na “Instagramu”.

– Od mene nikada ružnu reč nećete čuti, kao što ne dozvoljavam nikome da izgovori nešto loše o mom bivšem mužu. Ovo je moj najveći životni poraz i mnogo mi je teško – napisala je tom prilikom, dok je Rasta istakao da su posle rastanka ostali u dobrim odnosima i da je rođenjem ćerke njihova veza postala neraskidiva.

Iako u ljubavi nisu našli zajednički jezik, oboje su maksimalno posvećeni maloj Tari, a nastavljaju i profesionalnu saradnju. Time su pokazali da je dobro prijateljstvo nekada bolje od lošeg braka.

Spremna za nove izazove, tridesetdevetogodišnja pevačica sa osmehom najavljuje veliki povratak i priznaje da se ispod maske nedodirljive zvezde kriju tanane emocije jedne sasvim obične žene.

– Za mene je prošla godina bila najlepša i najteža godina do sada. Najlepša, jer mi se ostvarila želja o kojoj sam dugo maštala, postala sam majka. I da se milion ružnih stvari dogodilo, ne bi mogle da zasene tu sreću. Najteža, zato što sam bila trudna. Kada deset godina priželjkujete dete i konačno ostanete u drugom stanju, ne prestajete da strepite, na vama je velika odgovornost. Morala sam da promenim život iz korena, da se prilagodim novonastaloj situaciji, jer sam se, kao svaka majka, borila sa strahovima i stalno se pitala da li će sve biti u redu, da li će dete biti zdravo. Opustila sam se tek kada sam Taru uzela u naručje.

„Pevačica Ana Nikolić 2017. godinu pamtiće po rođenju ćerke Tare, razvodu od njenog oca Stefana Đurića Raste i medijskom linču koji je doživela zbog viška kilograma“. Kako se osećate dok čitate ovakve tekstove?

– Znam da mi mnogi neće verovati, ali zaista ne čitam šta se o meni piše. Nisam zavisnik od društvenih mreža, ne kupujem ni magazine, a kamoli žutu štampu. Kada negde naletim na novine, prelistam ih, ali i tada uglavnom gledam slike. Bez obzira na to, znam da sam bila glavna tema, jer su mi novinari kampovali ispred porodilišta, potom ispred kuće, kucali su na vrata, presretali dadilju, kućnu pomoćnicu, prijatelje… Od njih sam uglavnom čula da me pojedinci vređaju zbog fizičkog izgleda. Ume ponekad da zaboli, naravno. Kada skinem nakit, šminku i veštačke trepavice, ja sam jedno nežno biće koje oseća bol, kao i svi drugi.

Šta vas najviše pogađa?

– Ništa i sve. Mediji me nikada nisu štedeli, objavljivali su moje prave afere, ali su mi takođe pripisivali i lažne. S vremenom sam naučila da se distanciram, da me ne pogađa baš sve što se govori i piše, ali mi je, ipak, kao ženi, krivo što je kroz mene poslata užasna poruka svim devojkama koje žele da postanu majke – da će bez obzira na uspeh koji postignu, ukoliko se ugoje u trudnoći, biti izvrgnute ruglu. Dešavalo se to meni i ranije, ali uvek sam se vraćala na scenu jača, popularnija, zgodnija, sa boljim pesmama. Tako će biti i ovog puta.