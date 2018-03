Ana Nikolić o detinjstvu bez oca: Niko kao tata ne briše nežno suze

Pevačica Ana Nikolić u poslednjih godinu dana postala je majka, zvanično se razvela od supruga Stefana Đurića Raste, a onda shvatila da se vole pa su se pomirili i sada srećno žive na staroj adresi.

– Sebe pre svega smatram pozitivnom osobom i iz tog optimizma izbija i sva moja snaga. Kad god se susretnem sa nekim problemom, samo pomislim „i ovo će proći“, nabacim osmeh na lice i trudim se da rešim probleme. Ne čekam skrštenih ruku da oni nestanu. Moja sudbina je u mojim rukama – kaže Ana i otkriva koliko je bilo teško dati novu šansu braku sa reperom.

– Kada se deca u parku posvađaju, počnu da se druže posle pet minuta jer to su deca, važno im je samo da se igraju. Kada se posvađaju njihove majke, nastaje problem jer nijedna neće prva da kaže „izvini, pogrešila sam, preterala sam…“. Srećna sam što smo Stefan i ja sačuvali to dečje u sebi i što bez obzira na to što sam ja njemu slomila igračku ili što je on meni bacio pesak u kosu možemo da nastavimo da se družimo, volimo i uživamo u našoj porodici. Ljubav je jača od razvoda.

Ana priznaje da je njenoj jačini doprinelo i to što je rano ostala bez oca. – Dok je tata tu, imate uvek na nekog da se oslonite, pred njim možete da budete slabe, da otkrijete svoje strahove, niko kao tata ne briše nežno suze… Moguće da je njegov odlazak bio preloman trenutak u mom životu. Trenutak kada sam morala da očvrsnem. Ipak, moj brat je uvek bio tu da me podupre, da mi da snagu, da mi čuva leđa – kaže Ana i ističe da će ćerku Taru učiti da bude isto tako jaka. – Naučiću je da se bori! Za svoj osmeh, za posao koji bude odabrala, svoj dinar, samostalnost… Naučiću je da biti jak ne znači gaziti preko mrtvih, niti zavisiti od bilo koga već istrajati u svojim snovima i učiniti sve što je u tvojoj moći da ih ostvariš.

Nikolićeva kaže da je proslavila Osmi mart, ali u onom pravom smislu, koji se tiče ravnopravnosti žena:

– Ponekad pomislim da su žene postale previše ravnopravne sa muškarcima: Moraju da znaju da zamene gumu, ulje i antifriz, promene osigurače u stanu, nose preteške kese i kofere, okreče dečju sobu….A s druge strane žene u Srbiji, ali i svetu, i dalje imaju manje plate od muškaraca, teže se zapošljavaju zbog trudnoće… Od nas se od kada smo „ravnopravne“ očekuje da budemo lepe, doterane, dobre majke i uspešne poslovne žene. Kada tako sagledam stvari, ne znam da li smo više dobile ili izgubile od kada kao imamo ista prava s muškarcima. Čini mi se da smo samo dobile više obaveza.