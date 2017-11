Ana Nikolić ne želi da Tari oduzme oca, uvek će otvoriti vrata Stefanu kad se uželi ćerke

Ana Nikolić, koja se razvodi od supruga Stefana Đurića Raste, želi da ima starateljstvo nad tromesečnom ćerkicom Tarom. Pevačica je angažovala jednog od najboljeg advokata u Srbiji, Borivoja Borovića, da je zastupa.

– Ani ranije nisu smetali Rastini poroci, ali je on počeo da preteruje i to je uticalo na njihov svakodnevni život. Mislila je da će se on smiriti kada postane otac, a on je postao još gori. Stvari su izmakle kontroli, njoj se smučilo da ponavlja jednu te istu priču i na kraju je, teškom mukom, donela odluku da je bolje da se rastanu – tvrdi izvor za Informer, koji ističe da Ana neće braniti Rasti da viđa Taru:

– Ana ne želi da Tari oduzme oca, nije joj to cilj. Samo hoće da ćerka bude uz nju, ali će Rasti dozvoljavati da je viđa kad god bude hteo. Bez obzira na dane koji bi mu po zakonu pripali, ona je spremna i u po noći da otvori vrata Stefanu, ukoliko bi se uželeo svoje ćerkice – završava on svoju priču.

Kako piše Kurir, uzrok razvoda je druge prirode, odnosno navodna Rastina preljuba s koleginicom sa estrade.

Ana je čula priče da su se njen muž i koleginica zbližili i da su prešli granicu poslovnog odnosa, kao i da joj je dve pesme, od kojih je jedna duet s njim, prodao za mnogo manje para nego što naplaćuje ostalim pevačima. Takođe, žestoko su se posvađali jer su imali dogovor da posle njihove pesme „Slučajnost“ Rasta više ni sa jednom pevačicom ne snima duete, što je on prekršio.

Đurić i Stevićka su navodno postali bliski letos na Crnogorskom primorju, gde su zajedno nastupali u jednom klubu na šetalištu.

– Dve nedelje nakon što se Ana porodila, Rasta je s Ljupkom otputovao u Crnu Goru. Bili su smešteni u istom hotelu. Svi su komentarisali kako su među njima sevnule varnice. Od tada su skoro svakog dana u kontaktu – priča dobro obavešten izvor Kurira.

On kaže da se situacija zakuvala pre dve nedelje, na snimanju spota za njihovu duet „Ćao, ćao“.

– Snimanje je trajalo dva dana, a reper je oba puta bio na setu, iako je samo prvog dana radio svoje kadrove. Ana ga je te noći zvala minimum deset puta, a on joj je odbijao pozive. Iz nekog razloga nije hteo da joj se javi. Oko tri sata iza ponoći Rasta i Ljupka su se izgubili sa snimanja. Dok su se ostali pitali gde su nestali, oni su bili u njegovom autu. Kada su se vratili, Ljupka je kao izgovor navela da su preslušavali pesme, a reper je ćutao – kaže njihov sagovornik. To je sve došlo i do Ane.

Kako se u emisiji Premijera na Pinku navodi, brakorazvodna parnica je pokrenuta, a njih dvoje su tokom zajedničkog života započeli gradnju vile od 500 kvadratnih metara, u vrednosti od pola miliona evra. Pretpostavlja se da će ona predstavljati najveći problem u sudskom sporu, a meseci koji slede doneće epilog ove priče.

Šta je od svega istina možda nikada nećemo saznati, a Ana će odlućiti kada će se zvanično obratiti javnosti.