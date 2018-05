Ana Mitić o uspešnom braku: Ne usuđujem se da dajem recepte, ali u našem slučaju ključ su ljubav, razumevanje i poštovanje

Povezane vesti



Novinarka i prezenterka vesti na TV Prvoj Ana Mitić uživa u ljubavi dugoj dve decenije sa direktorom Kopernikus televizije, sa kojim ima dvoje dece Strahinju i Miju. Kako kaže, suprug Vladan Mitić joj je najbolji savetnik i kritičar kroz karijeru, te veruje samo njegovom sudu.

– On će me retko pohvaliti. Često zna da mi prigovori nešto u vezi sa poslom, tako da, kada ništa ne komentariše, znam da sam bila dobra. Njegovom sudu jedino verujem. Oboje radimo u medijima, ali radimo potpuno različite poslove. Različiti su i izazovi sa kojima se suočavamo. Ali tu smo jedno za drugo, da saslušamo i podržimo. On je taj koji meni češće daje savete – kaže Ana.

A post shared by Ana Mitic (@anamitic1515) on Dec 31, 2017 at 5:45pm PST



– Proslavili smo 20. marta 22 godine od kada smo počeli da budemo par. Sada, kada to izgovorim zvuči mi – vaauuu!!! Ali meni su te godine proletele! Ne usuđujem se da dajem recepte niti da filozofiram o tome kakav treba da bude odnos dvoje ljudi. Mi, naprosto, živimo i uživamo u našem odnosu, našoj porodici i ljubavi. U našem slučaju, ključ su ljubav, razumevanje, poštovanje. Kada pronađete nekoga ko vas razume bez reči, uvek zna, čak i kilometrima daleko, kako se osećate, sa kim vam nije dosadno ni kada ćutite, nekoga ko zna da vas nasmeje do suza i ko uživa u vašem osmehu i sreći onoliko koliko i vi u njegovom, onda ćete znati da ste pronašli svoju idealnu polovinu – kaže Ana, koja uspeva dobro da balansira između privatnih i poslovnih obaveza.

A post shared by Marija Gladic (@marija___makeup) on Oct 13, 2016 at 4:19am PDT



– Jutro počinjemo uz pripreme za odlazak u školu i vrtić. Dok muž i ja pijemo kafu, deca doručkuju, a onda – svako na svoju stranu! Sve u svemu, svaki dan počinje haotično, u jurnjavi da ne kasnimo. Radnim danima teško da imamo vremena za rituale, ali vikendom volimo da prošetamo kada je vreme lepo ili da zajedno odgledamo neki crtać u bioskopu. Imam osmočasovno radno vreme, kao većina zaposlenih u Srbiji. Opet, kao većina zaposlenih, jurcam i balansiram između privatnih i poslovnih obaveza, sa telefonom na uvu, uz papir i olovku, ispred kompjutera, dok drugim uvom slušam šta urednik govori. Mislim da se većina nas saživela sa takvim načinom života – iskrena je voditeljka.



Ipak, roditeljstvo joj je na prvom mestu. Problem joj ne predstavlja da svoje poslove domaćice ostavi po strani da bi mogla u potpunosti da se posveti aktivnostima s decom.