Ana Mihajlovski: Zamolila bih devojke koje nose fejk tašne da sve to pobacaju u kontejner!

Uprkos činjenici da se već nekoliko godina uspešno bavi modnim dizajnom, popularna voditeljka Ana Mihajlovski skromno ističe da se nikada ne bi usudila da ispred svoga imena stavi to zvanje.

Prvu haljinu s otvorenim leđima, koja je i danas najprodavaniji Anin model, dizajnirala je u vreme kada je vodila “Iks faktor”, vođena idejom da lepo u isto vreme može i bude udobno. Ponosno ističe da do sada nije imala nezadovoljnog kupca, tim pre što osim na originalnosti insistira i na kvalitetu, te za svoje modele isključivo bira prirodne materijale.

U razgovoru za magazin VIP Ana je otkrila koliko udela ima u kreativnom procesu, šta karakteriše njen stil oblačenja, ali i zašto ne želi da se bavi stilizovanjem poznatih ličnosti.

– Moram naglasiti da ja nisam dizajner, već da u firmi imamo nekoliko dizajnera sa kojima sarađujemo. Moj deo posla je da predložim i izaberem nosive modele, a potom i da proverim kvalitet, jer svaki naš proizvod mora da izgleda isto, kako spolja, tako i iznutra. Ideja je potekla od njujorškog brenda koji je poznat po bejzik (basic eng.) haljinama za svakodnevnu upotrebu. Jednostavno, nisam više imala gde da kupim ono što bi se uklopilo u moj stil odevanja – kaže Ana na početku razgovora i ističe da je zbog toga i počela da se bavi dizajnom.

– Nekada prosto nažvrljam prvo što mi padne na pamet i ispadne odlično. Desi se i suprotno, ali na greškama se najbolje uči i one su sastavni deo ovog posla. Najviše volim da proizvodim haljine koje su “multipraktik”, odnosno za sve prilike, a materijali koje koristim moraju da budu prirodni, zbog čega sama biram njihov sastav i tako ih poručujem – kaže popularna voditeljka i opisuje svoj stil odevanja:

– Najviše volim da nosim farmerke i majice, uglavnom na patike, mada ne bežim ni od cipela na štiklu. Za obuću i tašne je najvažnije da nisu kopije poznatih brendova. Zamolila bih devojke koje to nose da odu do kontejnera i sve to pobacaju, makar ostale samo sa jednom slatkom tašnicom od 1.000 dinara – kaže Ana i objašnjava svoju modnu filozofiju.

– Nosim ono šta mi se nosi i pravim ono što mi se pravi. Da li je to trenutno moderno, to nije moj problem, jer sam svoja – poručuje za kraj Ana, koja već nekoliko godina ima radnju u centru Beograda.