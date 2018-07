Ana Mihajlovski: Stvarno me mrzi da imam Instagram i ne mogu da se bavim njime

Lepa voditeljka Ana Mihajlovski se ovih dana suočava sa problemom koji su iskusile mnoge poznate ličnosti na društvenim mrežama, a to je “krađa identiteta” i lažno predstavljanje.

Ma koliko se neko retko pojavljivao u javnosti, sama činjenica da je javna ličnost stvara fanove koji se vezuju za lik i delo i u svom obožavanju ne prezaju ni od čega. U želji da budu neko drugi na Instagramu se mogu pronaći mnogi lažni profili poznatih ličnosti, na kojima se neke osobe predstavljaju u njihovo ime, pišu izjave i komentarišu…

Ana Mihajlovski je suočena s istim problemom da neko na Instagramu postavlja fotografije i postove predstavljajući se kao ona.

Pošto nije previše aktivna na ovoj društvenoj mreži, Ana je na svoj šarmantan način odgovorila svima koji su se upitali koji je od profila pravi.

– Divno! To sam ja nasmejana zato što moram da se bavim psihopatama… stvarno me mrzi da imam Instagram i ne mogu da se bavim njime. Bilo je zabavno par nedelja i mene generalno to brzo prođe, ali da li je realno da moram da ga imam da neko drugi ne bi lupao gluposti u moje ime? Čupava sam, boli me zub i stvarno mi ne treba da se sada bakćem sa ludacima. Ne želim da čitam komentare, poruke, itd. Ali hajde, evo ga profil pa nek stoji… Mada, mogli bi svi da prihvatimo da sam 89’ godište, to mi se sviđa, neću da se svađam – napisala je duhovita Ana i dodala:

– PS: Deco čitajte knjige! Ne pretvarajte se da ste neko drugi pogotovo ne ja, ima mnogo zabavnijih, ali ipak je najbolje da budete ono što jeste.