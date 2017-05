Ana Kokić otkriva za Hello! da je brak borba, ali da je najlakše okrenuti se i otići

U godini u kojoj proslavljaju deset godina ljubavi i devetu godišnjicu braka, supružnici Ana Kokić i Nikola Rađen po ko zna koji put suočavaju se sa medijskim insinuacijama da je njihov brak pred krahom.

Roditelji osmogodišnje Nine i godinu dana mlađe Tee hrabro se nose sa izazovima u bračnoj i porodičnoj zajednici, koje stoički brane, u inat svima i uprkos svemu. Ipak, istrajnost pojedinih medija u nameri da “obelodane” bračnu krizu dovela je do toga da se poslednjih nedelja ponovo “šuška” o definitivnom razlazu, a kao razlog navode fizičku udaljenost zbog Nikolinog angažmana u rumunskom vaterpolo klubu, kao i brojne neprijatnosti koje je njegova lepša polovina godinama proživljavala zbog navodnih i stvarnih afera, poput one sa kokainom.

Iako je tada donela odluku da više javno ne komentariše privatni život, na prvom mestu odnos sa suprugom, popularna pevačica odlučila je da napravi izuzetak i odlučnim demantijem jednom za svagda stane na kraj spekulacijama o razvodu. Ekskluzivno za “Hello!” magazin Ana govori o odnosu sa ocem svoje dece i otkriva zbog čega je, u trenutku kada su mu pre dve godine nakon pada na doping testu mnogi okrenuli leđa, odlučila da ostane uz svog životnog partnera i bude mu najveća podrška. Na početku razgovora, prvi i poslednji put, objašnjava pozadinu odluke da javno, jasno i glasno, kaže da se ne razvodi.

– Istina je da izbegavam da pričam o svom privatnom životu, ali sam ovoga puta reagovala jer nisam želela da se širi netačna informacija i nadograđuje raznim nagađanjima. Nekada ne treba reagovati, a nekada je bolje odmah sprečiti.

Čini se da uprkos iskustvu i dalje niste u potpunosti oguglali na ono što se javno priča o vama i vašem životu.

– Vremenom me sve manje bole, ako mogu tako da kažem, i uznemiravaju neistine, ali sigurno da čovek ne može u potpunosti da bude imun na takve stvari.

Kada ste i zbog čega doneli odluku da više javno ne govorite o privatnom životu?

– Ljudi će verovati u ono što oni žele, a ne u ono što im vi kažete. Počela sam da se osećam kao da se pravdam i ubeđujem ljude u nešto, a za tim stvarno nemam potrebu. Shvatila sam da od toga imam samo glavobolju. Moj život – moja stvar. I lepše je kada nešto zadržite za sebe, u svoja četiri zida. Znam da javne ličnosti “nemaju prava” na to, koliko god se trudili, ali kao što sam rekla – ljudi će uvek, polazeći od sebe, stvarati sliku o vama i verovati u ono što njima odgovara, kako bi njima bilo lakše. Tračeva će uvek biti, jer svi mi više volimo da se bavimo tuđim životima nego svojim. A ja želim da se bavim muzikom i to je to. Možda je u današnje vreme, kada se sve koristi za marketing, greška što “ćutim”, ali makar mirnije spavam.

Koliko plasiranje netačnih informacija utiče na vas i na vaš odnos sa Nikolom?

– I da nismo javne ličnosti, toga bi bilo. Ne postoji čovek na ovom svetu kojeg svi ljudi vole i koji je svima simpatičan. Najvažnije je da volite sebe i da vi znate ko ste i šta ste, a raznih priča će biti uvek. Nauči čovek vremenom da se izbori sa tim.