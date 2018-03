Ana Kokić: Dete nije igračka, ali rodila bih još jedno ako bude uslova

Povezane vesti



Popularna pevačica Ana Kokić uskoro slavi deset godina braka sa našim poznatim vaterpolistom Nikolom Rađenom, koji trenutno boravi u Rusiji, gde igra za tamošnji CSKA, Tokom decenije ljubavi dobili su dve ćerke Ninu i Teu, a evo šta Ana kaže o mogućem proširenju porodice.

-Mislim da je to sada neizvodljivo, jer moj suprug živi u Moskvi a mi smo u Beogradu zbog škole i mojih poslovnih obaveza, to bi sada bilo malo teže… Znate, dete nije igračka, nije mala stvar… Ako bude uslova za to neću se buniti- otkrila je Ana u emisiji Premijera.

Ona je priznala i da je počela da vežba kako bi leto dočekala u top formi

-Predhodnih meseci nisam baš mnogo vodila računa, ali na vreme sam krenula da se spremam za leto… počela sam ozbiljno da treniram i da vodim računa o ishrani, rekla je za Premijeru i dodala da joj najviše prija da pleše kada je sama kod kuće.

A post shared by Ana Kokic (@anakokicmusic) on Apr 4, 2017 at 1:43am PDT

-Najviše volim da plešem. To mi je jedna vrsta rekreacije-tvrdi atraktivna pevačica.