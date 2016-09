Ana Ivanović je zaljubljena u srednjevekovnog viteza (foto)

Bastijan Švajnštajger našao se ovih dana u neobičnoj ulozi, a transformacija koju je doživeo je toliko značajna da je slavni fudbaler gotovo neprepoznatljiv na fotografijama koje su se pojavile na društvenim mrežama.

Suprug Ane Ivanović angažovan je za promociju popularne video igre “Clash of Kings” čija radnja je smeštena u Srednji vek, pa zbog toga u njoj glavnu reč vode kraljevi i vitezovi.

Upravo zbog toga se Bastijan i uvukao u teško, srednjovekovno odelo viteza koje podrazumeva mnogo gvožđa, ali i nezaobilazni plašt.

Da bi transformacija bila potpuna tu su se našli i pripadajući brkovi i brada.

Always ready for the @ClashofKingsCoK battle. Even if it is only a TV spot.

Click here if you want to try the game: https://t.co/Nhs3m5T5tb pic.twitter.com/UUz39nwKtP

— Basti Schweinsteiger (@BSchweinsteiger) September 26, 2016