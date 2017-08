Ana Ivanović ima sjajan lek za nostalgiju

Ana Ivanović sa suprugom Bastijanom Švajnštajgerom živi u Čikagu, daleko od Srbije, te je ponekad, posebno kada je tmuran dan sustigne i nostalgija.

Lek za takve dane i raspoloženje je sjajan i Ana ga “sprema” sa zadovoljstvom.

– Kada je kišan dan i kada si nostalgčna, a ti spremiš palačinke. Fali samo eurokrem – poručila je nasmejana i opuštena Ana.

On the rainy day when you feel nostalgic you do “palacinke”. Samo fali eurokrem. Yummy 😊 pic.twitter.com/y18tsA72Ig

— Ana Ivanovic (@AnaIvanovic) August 17, 2017