Ana Bekuta: Što je kriza u zemlji veća, to su ogovaranja i podmetanja veća

Ana Bekuta Praznik rada slavi kao deo svog života jer je sa svojih deset prstiju i glasom postigla sve u životu. Bez obzira na to što je sebi i svojoj porodici omogućila pristojan život, muzička zvezda kaže da joj je žao kada vidi kako se naš narod muči, a kriza nikako da prođe u našoj zemlji.

Ana priznaje i da je upravo nemaština iznedrila jednu od najgorih ljudskih osobina, a to je sujeta.

– Nije sujeta prisutna samo među pevačima, mislim da je to stanje još gore među lekarima i predstavnicima medija. Moje iskustvo to govori. Lekari su možda zauzeli prvo mesto. Ključni problem je nemaština, što je kriza u zemlji veća, to su ogovaranja i podmetanja veća – kaže Ana za Alo i otkriva da se ona sa tim stanjem uspešno izborila i u svojoj glavi tako posložila kockice da može mirno da spava.

– Pre neki dan sam rekla Milutinu: “Ova zemlja kakva je, takva je, volimo je jer je naša.” Ja ne gubim nadu da nam može biti bolje. Stalno se nadam da će nam od ove godine biti bolje i tako već godinama. Još čekam bolje godine i bolji život – ističe pevačica i dodaje:

– Želim to bolje sutra zbog ovog našeg naroda, ja ne mogu da se žalim, meni je relativno OK, ali nije dobro da su tolike razlike u društvu i toliko raslojavanje. To i rađa zavist i mržnju.”

Bekuta, koja se na javnoj sceni pojavila pre nekoliko decenija kao seks-simbol tadašnje Jugoslavije, sa vitkim stasom i glasom slavuja, bila je trn u oku mnogim koleginicama.

– Verovatno je bilo ljubomore, ali ja je nisam primećivala, zapravo, trudila sam se da je ne primećujem. Odavno sam naučila da je ignorišem. To je najbolji odgovor na sve napade – ignorisanje! Ne zanima me šta ko blebeće iza mojih leđa, ne zanima me – kaže Ana.

Iako je pre veze sa političarem Milutinom Mrkonjićem, koji je u međuvremenu bio i ministar u Vladi Srbije, uveliko izgradila karijeru, mnogi su joj pripisivali uspeh zahvaljujući poziciji njenog dečka. Ana i Mrka su često bili na meti ogovaranja zbog toga što je on i dalje zvanično oženjen, ali pevačica otkriva da to nije narušilo njihov odnos.

– On meni i sad, a dao je ostavku pre tri i po godine, “sređuje” sve nastupe (smeh). Dajte, molim vas, uvek sam imala posla zahvaljujući publici, koja me je prihvatila od samog početka, svom talentu, dobrim pesmama, profesionalnom i odgovornom odnosu prema saradnicima. Milutin i ja smo toliko toga pročitali o nama da smo sada u fazi kada se svemu smejemo – kroz smeh priča Bekuta, koja je sa Mrkom pet godina.

– Milutin i ja ljubav zalivamo kao cveće – ponosno kaže Ana.