Ana Bekuta: Milutin je čovek čije “talase” osećam i zbog kojih treperim i kada nije prisutan

Ana Bekuta nije neko ko krije emocije, ko se libi da kaže ono što misli i oseća, voli da uživa u ispijanju kafe, ali ne vreuje

previše u gledanje u šolju, kloni se ružnih stvari i horoskopa i zna da je Milutin Mrkonjić čovek zbog kojeg treperi i kada posmisli na njega…

Sa kim najviše volite da pijete kafu i kako izgleda Vaš jutarnji ritual?

– S Milutinom, naravno. Ritual zavisi od tekućih obaveza. Ako imamo vremena, natenane “bistrimo” politiku posle jutarnjih vesti, razrađujemo detalje dnevnih planova, proverimo koliko nam je preko noći poraslo cveće i cvrkućemo do kasnog doručka. Ponekad, pre kafe, skoknemo po novine i do obližnjeg kafea na kroasane.

Slađa ili gorča?

– Zar se ne kaže: sladak život, gorka kafa?

Da li Vam je neko nekada gledao u šolju (gatao) i da li verujete u takve stvari?

– Gledali su mi u šolju dok sam bila mlađa. Međutim, čak i kad je onaj ko gleda delikatan, blag i govori samo ono što misli da želite da čujete, niko nije potpuno nesugestibilan, pa je neminovan izvestan nepotreban nemir koji sreću kvari. Naprosto, ne želim da verujem u predodređenost. To negira ideju o slobodi odlučivanja. Prijatnije je misliti da sami upravljamo svojim životom – odlučno je rekla, pa nas je zanimalo da li takav stav ima i o horoskopu.

– Da, sa horoskopom je slično. To je domen dokolice. No, koliko god da smo racionalni, osetimo nelagodu čak i kad u nekim neozbiljnim novinama pročitamo: Čuvajte se u saobraćaju; Posetite lekara; Manje trošite; Pazite da ne izgubite važne dokumente… Zato se radije zadržavam na takozvanim opštim odlikama ličnosti. Takve pričice deluju zabavnije od predikcija.

Privukla nam je pažnju još jedna Vaša izjava da Vas je Beograd na početku karijere prihvatio oberučke, da je on bio i ostao Vaša “prava mera i saveznik”. Šta je bilo presudno da naša prestonica dobije takav status u Vašoj duši i srcu?

– Beograd je otvoren grad bez predrasuda koji neprestano pulsira i nikad ne spava, ni bukvalno ni figurativno. Prijaju mi njegova brzina, energija kojom zrači, vitalnost, duh istinske metropole, mađioničarska veština da šarmom i dostojanstvom neutrališe sve nedostatke, proistekle iz činjenice da mu ne daju da predahne između prečestih bombardovanja…Sviđa mi se to što ne pristaje na podele… One koji se u njemu uzohole brzo postidi i nauči pameti. One koji prihvate njegova pravila odmah grli kao najrođenije…