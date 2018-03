Ana Bebić: Plačem za svaku glupost, trudnoća je zaista drugo stanje

Ana Bebić i njen suprug, IT stručnjak Ivan Đolić, uskoro će postati roditelji, a pop pevačica otkriva kako se oseća u trudnoći i priznaje da nikad u životu nije bila toliko emotivna.

– Ne mogu da kažem da menjam raspoloženje u sekundi, ali mnogo plačem. Plačem za svaku glupost. Inače sam emotivna, a posebno sada. Muž se vrati sa posla, ja mu kažem: “Danas sam ti plakala”, a on odgovori: “U redu, šta ima novo?” Tako da, on je oguglao, ne tangira se više. Valjda to tako ide. Taman ću se lepo isplakati, da presušim kanale i da budem mirna posle – s osmehom kaže Ana za Alo, i ističe kako nije očekivala da trudnoća može toliko da promeni ženu.

– Zaista jeste drugo stanje. Nekad mi bude žao što uopšte nisam psihički bila pripremljena na to. Ljudi kažu da je to blagosloveno stanje i da uživate u tome, a onda na kraju skapiraš da ne možeš da hodaš, da te boli, da ne možeš da jedeš. Niko vas u suštini ne pripremi do kraja na to. Potrebno je da se pripremite i psihički i fizički na ta tri meseca mučnine, ali sada sam super – kaže Ana, koja već uveliko ide ne predavanja u školu roditeljstva.

– Muž i ja smo otišli na jedno predavanje i stvarno smo uživali. On je hrabro prigrlio bebu, dok sam je ja polivala vodom, maltene ništa nisam radila. Idem na psihofizičke vežbe i malo pričamo o tome šta se nosi u porodilište. Imam osećaj da sam svakog puta sve spremnija i spremnija – kaže Ana za Alo i dodaje da se plaši porođaja.

– Teško mi padne kad mi prepričavaju kako izgleda porođaj, malo me isprepadaju, ali to je sve normalno i prirodno – ističe pevačica, a s obzirom na to da budući roditelji još ne žele da otkriju pol bebe, Ana kaže da su napravili uži izbor imena:

– Svakog trećeg dana nam padne na pamet neko ime. Ipak, ne opterećujemo se ni Ivan ni ja, samo želim da se to ime svidi oboma– rekla je Ana.